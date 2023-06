Penalizzazione per il club bianconero, nuova clamorosa decisione: il comunicato

La penalizzazione del club bianconero ha raggiunto eco ormai nazionale. Il ricorso della società non si è fatto attendere: le ultimissime

Sono tutti a conoscenza del caso mediatico e sportivo che sta attanagliando la Juventus, la quale ha dovuto attraversare una stagione ai limiti del sopportabile.

Ma quella targata Exor non è l’unica società storica del calcio italiano che non le sta passando bene. Con dei colori sociali identici ed equamente divisi, ecco la storia di un altro club amato da tutti.

Questa volta ci si trova in Toscana, per la precisione a Siena. La fase dei playoff di Serie C ha visto lo storico club escluso in maniera clamorosa. Il motivo? Una squalifica per via del mancato versamento delle due quote Irpef.

Il termine di scadenza era fissato per lo scorso 16 febbraio, e le ritenute in questione si rifanno all’inverno del 2021. Ciò ha previsto una detrazione di due punti.

Appena sufficiente per tenere fuori la squadra dalle ultime chance di qualificazione alla Serie B, che ha visto così altri club in ballo. I numerosi ricorsi presentati fino ad oggi non hanno sortito alcun effetto, ma la società non ha intenzione di interrompere qui il suo percorso.

Di recente è stato presentato un nuovo ricorso contro il Collegio di Garanzia. Una situazione molto simile a quella della Juventus, con il club senese che se la sta passando in maniera decisamente peggiore col senno di poi.

La società fondata nel 1904 non ha alcuna intenzione di arrendersi all’evidenza, e nonostante tutto si ritiene perfettamente nella posizione di far valere le proprie ragioni. Ma come andrà a finire? Ad oggi è difficile saperlo.

Quale sarà il destino della Robur?

Ad oggi è molto difficile stabilire quale sarà il destino del Siena. Ciò che si sa per certo è che la richiesta presentata è stata quella di annullare la decisione della Corte Federale d’Appello. E, come conseguenza diretta, di andare a prosciogliere tutte le colpe che sono state imputate alla società in primis, e alla squadra in secondo luogo.

Anche l’inibizione di 3 mesi è stata aspramente contestata, poiché facente parte del provvedimento emesso.

Situazione non facile per il club toscano, che per via dei due punti sottratti non ha potuto unirsi all’accesa ed estenuante corsa dei playoff.

Le questioni relative ai pagamenti Irpef sono state capaci di mietere parecchie vittime, tra cui la Reggina, per citare un caso tra i tanti. Per ulteriori sviluppi, come al solito, ci sarà da attendere.