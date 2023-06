Calciomercato, Gattuso è il prossimo allenatore: torna in Serie A

Dopo la complicata esperienza a Valencia, Gennaro Gattuso è desideroso di mettersi nuovamente in gioco. Il tecnico italiano, infatti, non ha alcuna intenzione di rimanere ancora fermo a lungo, pronto a sfruttare il fatto che il calciomercato degli allenatori starebbe iniziando a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei.

La volontà di Gattuso, comunque, a prescindere da quello che possa succedere sulle altre panchine, presto potrebbe essere esaudita. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Milan e Napoli sarebbe ad un passo dal tornare in Italia, in Serie A. Il calabrese, a quanto pare, sarebbe il nome in cima alla lista del presidente per la panchina della sua squadra.

Calciomercato, Gattuso torna in Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Gennaro Gattuso nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il fallimento al Valencia, il tecnico calabrese sarebbe comunque finito sulla lista di alcuni club in vista della prossima stagione.

Non a caso il nome di Gattuso è stato accostato a diverse squadre nel corso delle scorse settimane, ma è soprattutto negli ultimi giorni che sarebbe stata alimentata sempre di più la possibilità per l’ex Napoli di tornare ad allenare proprio in Italia. Nonostante la sua carriera d’allenatore non si sta dimostrando vincente come quella da giocatore, Gattuso ha comunque dimostrato di poter meritare grandi palcoscenici se messo nella condizione di lavorare come dice e vuole lui. Nonostante questo, comunque, il calabrese è stato accostato soprattutto a club di Serie B, ma negli ultimi giorni sarebbero state completamente stravolte le carte in tavola, visto che un club di Serie A ha ora intenzione di portare in panchina Gennaro Gattuso.

Stando infatti a quanto circola nell’ambiente della Salernitana, per sostituire Paulo Sousa -promesso sposo al Napoli- il presidente Iervolino avrebbe deciso di puntare proprio sul calabrese, profilo che il numero uno granata avrebbe seguito già nel 2022 al momento della sua acquisizione del club.

Salernitana, Gattuso per il post Sousa: le ultime

Una nuova, ed inaspettata, rivoluzione sta per colpire la Salernitana, soprattutto per quanto concerne il discorso allenatore. Stando alle ultime notizie, infatti, la panchina dello stadio Arechi di Salerno presto avrà un nuovo proprietario: Gennaro Gattuso.

Il calabrese, reduce dall’esperienza in Spagna col Valencia, è pronto a sostituire Paulo Sousa alla guida della Salernitana, che nel frattempo, però, avrebbe anche sondato il profilo di Francesco Farioli, allenatore italiano classe ’89 in questa stagione alla guida dell’Alanyaspor Kulubu. Entrambi sono allenatori super apprezzati dalla società, con Gattuso in leggero vantaggio rispetto al connazionale perché uomo scelto direttamente dal presidente Iervolino.

Non solo Salernitana: altra possibile destinazione italiana per Gattuso

La Salernitana non è l’unica possibilità di ritorno in Italia per Gennaro Gattuso. Questa volta, però, per l’ex Milan non si parlerebbe di Serie A, bensì di Serie B. Negli scorsi giorni, infatti, è circolata con insistenza la voce secondo la quale la Sampdoria starebbe seriamente pensando al calabrese per avviare il suo nuovo ciclo tecnico. Le opzioni, dunque, non mancano, spetta ora a Gattuso decidere il suo futuro.