Calciomercato Juve, doppio colpo azzurro: spunta la riunione

Il club bianconero pianifica le prime mosse per la prossima stagione: spunta un summit che potrebbe regalare i due nazionali

‘Fare di necessità virtù‘. Questo il nuovo mantra della Juve, che deve per forza di cose fare i conti e con la mancata futura partecipazione alla prossima Champions League – competizione dalla quale non mancava da oltre 10 anni – e con un bilancio che già di suo gridava vendetta prima delle sentenze della Giustizia sportiva.

I mancati introiti derivanti dalla kermesse più prestigiosa del Vecchio Continente obbligano il club piemontese a rivedere le sue strategie di mercato.

Stop ai parametri zero costosissimi dal punto di vista dell’ingaggio. Basta coi profili ultratrentenni giunti al canto del cigno, sì agli investimenti giovani. Preferibilmente italiani.

Il lungo corteggiamento, che potrebbe anche mai portare ad una fumata bianca, a Cristiano Giuntoli, l’abilissimo Ds artefice del miracolo Napoli, deve essere letto in questo senso.

Se anche però non si addivenisse ad un accordo col dirigente fiorentino – le resistenze del patron napoletano De Laurentiis persistono – la politica di mercato seguirà comunque le nuove logiche. Un modo di fare affari che ricorda da vicino la politica del primo Milan targato Elliott.

Ecco che allora la dirigenza bianconera, nelle persone di Francesco Calvo – il nuovo responsabile dell’area sportiva del club – e di Giovanni Manna – già Ds del settore Next Gen, ma in rampa di lancio per essere promosso in prima squadra se Giuntoli non si libererà – si sta muovendo nel senso sopra descritto.

La Gazzetta dello Sport riferisce di un’importante incontro avuto luogo alla Continassa nelle ultime ore.

Zaniolo e non solo: la Juve si tinge d’azzurro

Marco Busiello, socio di Claudio Vigorelli – già noto alle cronache per essere l’agente di Nicolò Zaniolo – ha incontrato nel quartier generale bianconero i due esponenti del club piemontese. Sul tavolo l’interessamento della Juve per l’ex numero 22 giallorosso.

Un ritorno di fiamma dopo il corteggiamento della scorsa estate, quando il Dg della Roma Tiago Pinto non ne volle sapere di cedere il suo gioiello. Che l’ex prodotto della Primavera dell’Inter voglia tornare in Italia, non è un mistero per nessuno. Ma i tre hanno discusso anche di altro: c’è un altro giovanissimo, che peraltro non ha mai giocato in Serie A, che potrebbe approdare alla Continassa.

Si tratta di Wilfired Gnonto, uno dei talenti più fulgidi del panorama calcistico italiano. Trasferitosi nello scorso settembre dallo Zurigo al Leeds per 4,5 milioni, il 19enne è legato al club inglese da un contratto avente scadenza 2027.

La retrocessione in Championship degli Whites agevola indubbiamente la dipartita dell’attaccante. Che non vede l’ora di misurare le sue capacità in Italia, dove Roberto Mancini potrebbe certamente seguire le sue gesta con maggiore attenzione. E con più frequenza.