Clausola e addio per Zaniolo: la Serie A è un miraggio

Ritorno in Serie A difficile per Nicolò Zaniolo: la clausola rescissoria spinge il giocatore verso un altro top campionato

La scorso inverno Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma e l’Italia tra grandi polemiche dopo che tra le parti il rapporto si era fatto burrascoso, con il giocatore che si è accasato al Galatasaray.

Con la maglia del club turco, Zaniolo ha fatto molto bene, vincendo il campionato e segnando 5 gol in 10 partite, contribuendo anche lui a mantenere i giallorossi in vetta alla classifica.

Terminata la stagione, però, sono tornate in auge voci di mercato sul trequartista che dopo appena sei mesi potrebbe ritornare in Serie A e ci sono molti club sulle sue tracce.

Le squadre più interessate al giocatore sono Milan e Juventus che già avrebbero voluto ingaggiarlo nella scorsa finestra di mercato dove Zaniolo fu molto vicinoai rossoneri. La trattativa, però, sfumò per le richieste troppo eccessive da parte della Roma ed il Milan decise quindi di chiamarsi fuori dalla corsa.

Dopo una seconda parte di stagione positiva ad Istanbul, Zaniolo è ora pronto a tornare a giocare ad altissimi livelli ed il Milan è deciso a tornare all’assalto per lui, ma il ritorno in Serie A resta complicato.

Secondo il noto sito spagnolo Fichajes.net, infatti, il giocatore ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, cifra non altissima che stimola l’interesse non solo del Milan, ma anche quello della Premier League che potrebbe strappare Zaniolo alla Serie A.

La crescita della Premier League negli ultimi anni è stata esponenziale e non stupisce più il fatto che i club inglesi abbiano maggior appeal e maggior potere sul mercato.

Ad oggi, il campionato inglese è il migliore al mondo e dopo aver portato tante stelle nelle sue fila, è pronto a fare spazio anche a Nicolò Zaniolo.

Sirene inglesi per Zaniolo: si allontana il ritorno in Serie A

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il trequartista è finito nella lista della spesa di Aston Villa e Tottenham che sognano di inserirlo nelle rispettive rose e ciò allontana il ritorno dell’ex Roma in Serie A, dove piace a Milan e Juventus.

I sei mesi trascorsi in Turchia sono stati importanti per Zaniolo che ora, però, vuole compiere quel salto di qualità importante e dare una svolta decisa alla sua carriera. Svolta che potrebbe arrivare proprio con un trasferimento in Premier League già paventato lo scorso inverno quando Zaniolo fu vicinissimo al Bournemouth, ma la trattativa si arenò poiché fu lo stesso giocatore a rifiutare il passaggio alle Cherries.

Questa volta, invece, pare che possa essere quella giusta per il trasferimento in Premier League del trequartista che prenderebbe di certo in considerazione la possibilità di poter giocare con le maglie dei Villans o degli Spurs, rimandando il suo ritorno in Serie A.