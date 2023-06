E’ fatta per Berardi: dove giocherà il prossimo anno

L’attaccante della Nazionale italiana Domenico Berardi potrebbe cambiare squadra in estate. Accordo sempre più vicino tra le parti.

L’esterno offensivo del Sassuolo Domenico Berardi viene riconosciuto come uno degli attaccanti italiani più forti. Ogni anno il calciatore trascina il club emiliano a suon di gol e assist, con prestazioni che non possono essere inosservate.

Il calciatore, alla soglia dei 30 anni, sembra pronto per il grande salto. Un’avventura nuova, magari l’approdo in Champions League e una squadra dove il calciatore non debba essere l’unico ‘salvatore della patria’. Più volte in passato Berardi è stato vicino alle big, ma ora il calciatore, autore di 12 reti nelle ultime 26 partite stagionali, sembra davvero vicino al trasferimento. Nelle ultime ore si parla addirittura di accordo già fatto.

Come riporta Calciomercato.com la Lazio è molto vicina all’arrivo di Berardi. Il calciatore formerebbe insieme a Zaccagni e Ciro Immobile un super attacco e tutto italiano. Quell’Italia con il quale Berardi ha vinto l’ultimo Europeo da protagonista, l’unico grande titolo che finora ha caratterizzato la sua carriera.

Berardi è una richiesta esplicita di Sarri, a caccia di rinforzi di livello per disputare il prossimo anno la Champions League e un campionato da protagonista.

In questa stagione Mimmo ha avuto diversi problemi fisici, ma ha mantenuto un rendimento costante ed ha aiutato il club neroverde nei momenti critici della stagione.

Lazio, pronta la contropartita per Berardi

La Lazio sarebbe pronta a chiudere presto questa trattativa e regalare subito un attaccante di livello al suo tecnico. L’offerta al Sassuolo è di quelle molto alte, soprattutto per un club, sicuramente non abituato a grossi investimenti.

Secondo ultime indiscrezioni il club biancoceleste vorrebbe offrire 20 milioni di euro più il cartellino del giovane Mattia Cancellieri, arrivato lo scorso anno dal Verona. Cancellieri è di quei profili giovani e interessanti che piacciono al Sassuolo e il ds Carnevali sarebbe molto intrigato da questa offerta.

Mancano davvero piccoli dettagli ma Berardi è pronto per questa nuova avventura. Un’annata che lo potrebbe vedere per la prima volta protagonista anche in Champions League, suo sogno neanche troppo velato.

Quest’anno la Lazio è arrivata seconda ma con un innesto del genere i tifosi biancocelesti possono sognare e sperare magari in un titolo che nella Capitale manca da oltre venti anni.

Lotito ora ci crede, è pronto ad un mercato da protagonisti e Berardi potrebbe essere il primo tassello di questo calciomercato. In attesa delle altre big c’è il primo botto Lazio.