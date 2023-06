Il Milan ha un nuovo attaccante, affare a sorpresa

Senza Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan continua a muoversi sul calciomercato per potenziare la rosa: nuovo attaccante a sorpresa

Il Milan sta attraversando una fase di transizione che richiede, inevitabilmente, tempo e pazienza.

La stagione dei rossoneri non è stata memorabile, per usare un eufemismo. L’apice è rappresentato sicuramente dalla semifinale di Champions League, ma tale risultato non può bastare a soddisfare le ambizioni del club rossonero, che intende mantenere elevata l’asticella dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto.

Però non saranno più Paolo Maldini e Frederic Massara a tenere in mano le redini della dirigenza milanista.

L’ultimo confronto tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners, e l’ex difensore del ‘Diavolo’ ha generato parecchia tensione.

Da qui la decisione da parte della proprietà americana di esonerare la coppia che ha riportato la squadra lombarda sul tetto d’Italia, a distanza di tanti anni dall’ultima volta.

Un vero e proprio terremoto, che per forza di cose comporterà delle conseguenze. Ma non dovrebbe comunque essere in discussione la permanenza sulla panchina rossonera di mister Stefano Pioli.

Cardinale e i suoi uomini stimano molto il tecnico emiliano, mentre pare che Maldini avrebbe preferito mettere in atto un ribaltone.

E questo, stando alle voci che sono circolate negli scorsi giorni, sarebbe stato uno dei punti negativi che hanno portato all’addio definitivo della leggenda milanista.

Ad ogni modo, ora è necessario guardare avanti e non è possibile fermarsi, dato che sta entrando sempre di più nel vivo la sessione estiva del calciomercato. Il Milan presenta delle problematiche evidenti all’interno della propria rosa, specialmente per quanto concerne il reparto offensivo.

Serve urgentemente l’acquisto di un centravanti dallo spessore internazionale, poiché ad oggi l’unico elemento valido in quella zona di campo è il 36enne Olivier Giroud.

In più va assolutamente potenziata la fascia destra e, come riferisce ‘Sky Sport’, ai piani alti del ‘Diavolo’ si starebbe valutando concretamente l’acquisto di Samuel Chukwueze, attaccante di proprietà del Villarreal.

Milan, forte interesse per Chukwueze: contatti avviati

L’esterno nigeriano è un classe ’99 e ha compiuto 24 anni lo scorso 22 maggio. In poche parole, è l’ideale per la linea verde del Milan. Sempre secondo il noto emittente satellitare, il club rossonero ha avviato i contatti con la società spagnola e con l’entourage del calciatore, per capire la fattibilità dell’operazione.

Chukwueze è mancino e gioca come ala destra, ma è in grado di occupare pure la zona di sinistra e, all’occorrenza, svolgere il ruolo di trequartista.

Trentasette le presenze accumulate in Liga in questa stagione, condite da sei gol e cinque assist. Non esattamente un cecchino di fronte alla porta, però l’attaccante africano presenta altre qualità decisamente importanti.

Velocità, rapidità, scatto e buona tecnica di base. E spicca la doppietta realizzata ai danni del Real Madrid nel successo del Sottomarino Giallo al Bernabeu per 3 a 2. Il Milan fa sul serio, sebbene la richiesta del Villarreal sia molto alta. Staremo a vedere.