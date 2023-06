Inter, Zhang duro dopo la sconfitta: la promessa per il futuro

A mente fredda il presidente dell’Inter commenta la sconfitta di Istanbul contro il Manchester City

Sono passati ormai quasi due giorni dalla sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City. Una partita interpretata in maniera esemplare dalla squadra di Inzaghi che, tuttavia, non è riuscita a capitalizzare il numero di occasioni create.

Emerge tanta delusione e amarezza per una vittoria che è sfuggita di mano nel momento migliore dei nerazzurri quando il City dava segnali di difficoltà. Poi, come capita spesso nelle finali, ci si è messa anche la sfortuna a complicare il tutto.

Ma alla fine dei conti va detto che l‘Inter ci ha provato in tutti modi a pareggiare una partita contro, ricordiamo, la squadra più forte non solo d’Europa ma del mondo.

Persino Guardiola ha ammesso che lo scontro è stato più complicato del previsto proprio perché Inzaghi è riuscito a mettere il dito nella piaga dei Citisenz.

A distanza di 48 ore dalla nottataccia dell’Ataturk di Istanbul arrivano le dichiarazioni del presidente nerazzurro Steven Zhang.

Non fa mai piacere perdere, soprattutto in una finale di Champions dove può capitare semplicemente di tutto. È andata male all’Inter ma questo non significa che la squadra non ci abbia provato: i numeri, come abbiamo detto, sono quasi tutti a favore della compagine nerazzurra.

Inter, parla Zhang: riflessioni sulla sconfitta di Istanbul

Ne è consapevole il presidente Steven Zhang che, intervistato da Sky Sport, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni post sconfitta. C’è tanta delusione per il ko, ma anche tanta soddisfazione per aver giocato una finale di Champions League contro una formazione del calibro del Manchester City.

Il numero uno nerazzurro ci ha tenuto a sottolineare la qualità messa in campo dalla squadra che ha dato il 100% su ogni palla: “Voglio fare i complimenti alla squadra, hanno dato tutti il 100%“, afferma Zhang congratulandosi poi con l’avversario: “Al contempo mi congratulo col City per la vittoria e per la stagione“.

“Noi siamo orgogliosi di essere arrivati alla finale, di averla giocata contro migliori. Abbiamo avuto la possibilità di mostrare le nostre qualità a prescindere dal risultato finale“. Il presidente nerazzurro ha voluto parlare anche di mercato accennando al futuro di Romelu Lukaku “Ha dimostrato attaccamento all’Inter, è un ragazzo incredibile ma che è sotto contratto con il Chelsea. Dovremo parlare con loro per capire meglio il suo futuro“.