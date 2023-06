Laura Cremaschi, cotoletta e top da urlo: spettacolo!

Laura Cremaschi ci mostra le immagini della sua pausa pranzo, il suo fascino non si smentisce mai: visione celestiale

Uno dei volti più applauditi di questi anni tra le tv e i social è senza ombra di dubbio quello di Laura Cremaschi. La splendida modella e showgirl lombarda, con grande classe, eleganza e sensualità, sa sempre come farsi notare e continua a raccogliere riscontri dai suoi ammiratori. Ormai, da tempo tutto questo non è più una sorpresa.

Oltre un milione di followers su Instagram per la splendida ‘ragazza del web‘ di Avanti un Altro, che anche fuori dalla scena tiene fede al suo soprannome, eccome. Una stella che risplende, con dettagli da capogiro: sguardo magnetico, sorriso intrigante, forme sinuose che accendono la fantasia.

Un copione che si ripete non solamente nelle puntate del popolare quiz show di Canale 5, ma anche, naturalmente, negli scatti sui social della fantastica Laura. Che già anni addietro si era ritagliata una certa fama in altre vesti: quelle, da giovanissima, di Miss Padania, e poi di una delle più attraenti bellezze di Instagram addette ai pronostici sexy.

Chi la seguiva assiduamente già da allora non l’aveva certo dimenticata e ora che da qualche tempo è uno dei volti di punta di Avanti un Altro è più impossibile che mai rimanere indifferenti di fronte a lei.

Laura Cremaschi davanti alla Milanese vestita, i fan sognano altro: spettacolare

La pausa estiva del programma di Paolo Bonolis, per gli appassionati, è una notizia ovviamente non particolarmente positiva. Quella buona, è che Laura e le altre bellezze del ‘minimondo’ non stanno facendo mancare già da adesso immagini mozzafiato per non farci sentire la loro mancanza. E anche se la Cremaschi non si sta ancora recando in maniera assidua sulle spiagge, riesce a non passare inosservata anche durante la pausa pranzo.

Una pausa con un piatto piuttosto appetitoso davanti a lei, una classica cotoletta Milanese vestita. Ma lo sguardo non può, poi, che posarsi sul suo primo piano, con un top molto corto che le copre solamente la scollatura lasciando in vista il ventre. Basta e avanza questo per far sognare gli ammiratori ad occhi aperti.

L’immaginazione viaggia agli scatti in costume che presto faranno la loro comparsa praticamente ogni giorno sul profilo di Laura. E sono già applausi, complimenti e like a ripetizione.