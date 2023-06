Lutto tremendo nel calcio, è morto giovanissimo

Il mondo del calcio è stato nuovamente scosso da un episodio a dir poco clamoroso. Questa volta si sta parlando di una morte prematura

Nel mondo del calcio si è soliti parlare del tema della morte con una frequenza insolita. Tanto che sempre più persone sembrano essersi ormai abituate. Quasi come se sia una cosa normale, non di poco conto ma talmente routinaria da non sorprendere più.

In questo caso, però, non si può certo lasciare spazio all’indifferenza. Quanto accaduto è sconvolgente a dir poco. Non a caso tutti i presenti sembrano essere ancora in stato di shock: ecco perché.

Nel calcio giovanile tedesco, in una lega di Germania, si è svolto un accadimento davvero fuori da ogni logica e motivazione. Pochi giorni fa, infatti, si è tenuta la partita tra JFC Berlin e Metz, in un torneo che si è tenuto a Francoforte.

La squadra francese, corrispondente dunque alla squadra ospite, si è resa indirettamente protagonista di un fatto davvero increscioso. Che avrà non solo delle conseguenze sportive. Ma certamente anche di natura legale. Quella che doveva essere una tranquilla e serena giornata all’insegna dello sport, si è trasformata purtroppo in tragedia.

La cittadina che ha ospitato il tragico evento, ovvero Eckenheim, ha potuto assistere ad una scena davvero terrificante. In seguito ad un violento parapiglia tra due avversari, uno di loro ha avuto la peggio con conseguenze mortali.

Una scena davvero raccapricciante, tenendo fede alle varie testimonianze rilasciate dai presenti. Che saranno utili a chi di dovere per capire al meglio il modo in cui comportarsi dinnanzi ad una situazione simile.

Uno dei giocatori presenti in campo, alla sola età di 15 anni, per via dei colpi subiti dall’avversario ha perso la vita tragicamente.

Rissa al torneo giovanile: esito fatale

L’esito di questo parapiglia di violenta entità, ha purtroppo previsto delle conseguenze mortali per uno dei due giocatori coinvolti. A soli 15 anni un giocatore della formazione del JFC Berlin ha perso la vita per via dei traumi subiti.

Il tutto è iniziato con l’avversario 16enne del Metz che ha colpito ripetutamente da terra il giocatore tedesco. Dopo essere sfuggito alla sua ira, il giovane ha rimediato un violento colpo alla testa che gli ha fatto perdere i sensi. Così il suo avversario si è allontanato dalla scena del crimine, poiché di questo si tratta, senza soccorrerlo minimamente.

Così, tre giorni dopo un periodo di ricovero in ospedale, il giocatore ha perso la vita. Per colui che ha commesso questo reato, è previsto per il momento un periodo di custodia cautelare, presieduto direttamente dalle autorità della città di Francoforte.