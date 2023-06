Marotta incontra lo sceicco: si prepara un clamoroso ritorno

Giuseppe Marotta attivo anche sul fronte mercato: incontro con il presidente del Paris Saint-Germain Al-Khelaifi e possibile clamoroso ritorno in nerazzurro

Istanbul terra di Champions, ma anche di mercato. La finale tra Inter e Manchester City è il classico appuntamento di gala a cui nessuno ha voluto rinunciare. Così la Turchia è diventata terra di ritrovo per i dirigenti delle potenze del calcio europeo e non solo e questa l’ha fatta essere per qualche giorno anche la capitale del mercato.

Un incontro amichevole può trasformarsi in un niente in trattativa di mercato, una chiacchiera tira l’altra ed ecco che il discorso può cadere proprio su quel calciatore. Probabile che anche tra Giuseppe Marotta e Nasser Al-Khelaifi le cose siano andate così. L’amministratore delegato dell’Inter, insieme ad Alessandro Antonello, ha avuto un incontro venerdì con lo sceicco, presidente del Paris Saint-Germain.

Un pranzo insieme e una lunga chiacchierata, facilitata dai buoni rapporti tra le parti, considerando anche le operazioni di mercato sull’asse Milano-Parigi degli anni scorsi. La prossima sarà Milan Skriniar, anche se in questo caso trattative tra le società non c’è stata, visto che lo slovacco è in scadenza di contratto. Ma il discorso potrebbe essere scivolato su un calciatore del Psg e sulla possibilità di un clamoroso ritorno.

Inter, incontro Marotta-Al Khelaifi: clamoroso ritorno?

Pranzo amichevole tra i dirigenti dell’Inter e il presidente del Paris Saint-Germain, ma anche chiacchierata con il calciomercato sullo sfondo. Si fa faticare a non immaginare che un accenno a qualche calciatore sia stato fatto.

Ad esempio a quel Achraf Hakimi, passato due estati fa dall’Inter al Psg e che ora sembra avere voglia di lasciare Parigi. Magari per tornare a Milano dove in una sola stagione ha conquistato i tifosi nerazzurri e dove ha lasciato un pezzetto di cuore. A dimostrarlo la presenza nel derby di Champions contro il Milan e l’esultanza alla rete qualificazione della formazione di Inzaghi.

Un’operazione tutt’altro che semplice, che – ad oggi – non può essere definita neanche un’idea di mercato, ma che potrebbe però prendere piede nelle prossime settimane. Del resto a Parigi c’è aria di rivoluzione con Galtier destinato a lasciare il posto a Nagelsmann e Hakimi sembra non essersi ambientato in terra francese, anche per i problemi personali avuti.

Da qui al ritorno all’Inter ce ne passa, ma magari un fugace accenno alla possibile clamorosa operazione è stato fatto. E chissà che l’ipotesi oggi lontana non diventi poi concreta tra qualche settimana. Del resto anche del ritorno di Lukaku si diceva che fosse impossibile.