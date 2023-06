Michela Persico da capogiro: lady Rugani fa impazzire i fan

Michela Persico in forma smagliante, si presenta al via dell’estate con un fisico pazzesco: scatto a dir poco micidiale

La fine del campionato di calcio significa, per tutti i calciatori che non saranno impegnati nella finale di Champions League e con le rispettive nazionali, l’inizio delle meritate vacanze dopo una annata lunga e stressante. Sullo sfondo, mentre loro si riposeranno, il calciomercato con i suoi rumours.

Nel frattempo, gli attori della Serie A ricaricheranno le batterie per qualche settimana, prima di ripartire per la nuova stagione. Tutti di nuovo in campo il 20 agosto, per la prima giornata.

In questo periodo, a farci compagnia oltre alle notizie di eventuali trasferimenti dai giornali, ci saranno anche gli scatti sui social dei giocatori, e soprattutto delle rispettive compagne. Una di coloro che maggiormente ci farà sognare sarà, inevitabilmente, Michela Persico.

La giornalista lombarda, 32 anni, è la compagna di vita di Daniele Rugani, difensore della Juventus. Famosissima da tempo sul web per il suo fascino e la sua sensualità, su Instagram è una autentica celebrità, con un seguito da oltre un milione e 800 mila followers.

La cosa non stupisce, visto che oltre a essere una apprezzata professionista nel mondo giornalistico, è anche una modella di incredibile bellezza. E presto la vedremo anche nel suo debutto cinematografico al Festival di Venezia.

Come ogni anno, in questo periodo, Michela darà il meglio di sé. La aspettano momenti preziosi di relax insieme al suo Rugani e al figlio della coppia, il piccolo Tommaso. A giudicare dalle immagini condivise sulla sua pagina, l’estate è iniziata già alla grandissima.

Michela Persico, pronti via e l’estate si infiamma immediatamente: scollatura esplosiva in bikini

Come sempre, la famiglia Rugani trascorrerà un primo periodo nella abituale meta di Forte dei Marmi, in Toscana, per poi concedersi qualche viaggio all’estero. Michela in costume ha già lasciato il segno.

Questo scatto tratto dall’ultimo post ribadisce, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto le forme esplosive e ammalianti di Michela siano capaci di attirare l’attenzione. Bikini semplicemente incontenibile, un lato A provocante come non mai al quale rimanere indifferenti è davvero impossibile. Come ovvia conseguenza, in poco tempo commenti e like tempestano la sua bacheca.

La Persico non tradisce mai gli ammiratori e questo è probabilmente solo il primo di una lunga serie di scatti da urlo, che terranno banco nella community.