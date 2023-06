Regista e soldi: nuova offerta per Vlahovic

La Juventus è pronta a trattare per il suo centravanti con una big straniera, con la possibilità di prendere un regista come contropartita

Il rapporto con Allegri non ottimale e il rendimento non entusiasmante nell’ultimo campionato potrebbero voler dire addio questa estate. Vlahovic ha voglia di rimettersi in discussione in un’altra piazza, dove poter esaltare le sue caratteristiche.

In totale ha realizzato 10 gol in campionato, più 3 in Europa League e 1 in Champions. La stagione di Dusan Vlahovic si è chiusa con un ruolino di certo non entusiasmante.

I quasi 80 milioni sborsati a gennaio dell’anno scorso lasciavano immaginare un giocatore pronto da subito a fare la differenza. D’altronde i numeri con la Fiorentina erano davvero importanti, e vedendo il carattere del bomber serbo non ci si sarebbe aspettati dei problemi per il salto in una grande piazza.

Invece il rapporto con Allegri non è sbocciato sin dall’inizio. Qualche atteggiamento leggermente sopra le righe e una difficoltà di fondo a giocare per la squadra, lo hanno portato nelle gerarchie alle spalle di Milik.

Dopo il Mondiale in Qatar, complice anche qualche infortunio di troppo, Vlahovic non ha dato quello strappo che in molti si attendevano. Eppure il gol che stava regalando la qualificazione alla finale di Europa League, contro il Siviglia, è stato messo a segno proprio dall’ex centravanti della Viola.

L’idea di Calvo e Cherubini, avallata da Allegri, è quella di cedere il 9 per monetizzare il più possibile e reinvestire la cifra su un nuovo nome.

Vlahovic inseguito dallo United: in cambio può arrivare Fred

Di pretendenti per Vlahovic ce ne sono diverse, soprattutto all’estero, viste le cifre che vengono richieste dalla Juve per il suo cartellino. In prima fila nei giorni scorsi si era parlato di Atletico Madrid (con la possibile contropartita di Morata) e di Bayern Monaco, che ha bisogno di sostituire il partente Mané.

Oggi, invece, torna alla ribalta il nome di una big inglese, che stando alle ultime indiscrezioni che arrivano proprio dalla Premier, potrebbe rappresentare la soluzione giusta per il bomber serbo. Stiamo parlando del Manchester United di Erik ten Hag, ancora privo di un vero centravanti in rosa.

I “Red Evils” hanno prima di Vlahovic altre due priorità che sono Harry Kane del Tottenham e Osimhen del Napoli. Il calciatore nigeriano sarebbe anche cedibile per De Laurentiis ma per non meno di 130 milioni di euro.

Cifre simili anche per il capitano del Tottenham che a 30 anni deve decidere se restare una bandiera o provare a vincere qualcosa.

Lo United, qualora dovesse tornare su Vlahovic avrebbe la volontà di abbassare la richiesta elevata della Juve per il cartellino, inserendo come contropartita un centrocampista duttile come Fred.

Il brasiliano può fare al caso della “Vecchia Signora“, ancora alla ricerca di un regista. Circa 50 milioni più il cartellino dell’ex Shakhtar potrebbero convincere i bianconeri a chiudere la trattativa.