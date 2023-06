Serie A: Xhaka in una big, questa volta ci siamo

Granit Xhaka questa volta potrebbe davvero arrivare in Serie A. Una big lo ha messo nel mirino ed è pronta ad affondare il colpo. Le ultime.

Le strade della Serie A e di Granit Xhaka potrebbero riunirsi nelle prossime settimane. Lo svizzero già in passato era stato vicino a trasferirsi in Italia, ma alla fine il centrocampista ha sempre deciso di restare in Premier League.

Ora, secondo quanto riferito da fichajes.net, la situazione sembra essere completamente differente e Xhaka è davvero vicino al trasferimento in Serie A. La trattativa di calciomercato potrebbe decollare in davvero poco tempo e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ prima di avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Calciomercato: Xhaka in Serie A, ecco con chi firma

Granit Xhaka nelle prossime settimane potrebbe comunicare all’Arsenal la propria volontà di lasciare il club londinese per iniziare una nuova esperienza a questo punto la Serie A rappresenta sicuramente una possibilità importante considerando la necessità da parte del calciatore di dare vita ad una avventura in un campionato assolutamente competitivo e il nostro è sicuramente uno di questo.

In particolare, una big è pronta ad affondare il colpo per aggiudicarsi Xhaka in questo calciomercato. In particolare, stiamo parlando della Roma di Mourinho. Già in passato i giallorossi erano stati sulle tracce dello svizzero, ma la fumata bianca alla fine non è arrivata. Ora, però, la situazione sembra essere completamente differente e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se questa possibilità diventerà realtà.

Sicuramente Xhaka è un giocatore che piace molto a Mourinho e quindi il portoghese è pronto a spingere per questo colpo di calciomercato. Non ci resta che capire se l’Arsenal darà il via libera a questa operazione e se lo stesso calciatore rinuncerà a giocare la Champions per trasferirsi nella Capitale.

Mercato Roma: Xhaka obiettivo per il centrocampo

Granit Xhaka è sicuramente uno degli obiettivi per la Roma in ottica prossima sessione di calciomercato. Il centrocampo giallorosso ha sicuramente bisogno di calciatori di qualità e lo svizzero lo è. Come detto in precedenza, resta da capire la volontà da parte del diretto interessato di sposare o no il progetto giallorosso.

Si tratta di una opzione da tenere in considerazione visto che la Roma lo ha seguito anche in passato. Ma i dubbi sono diversi e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.