Caso Maldini, spunta anche Moggi: Milan, gli aggiornamenti

Dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione che sta vivendo il Milan

Dopo aver raggiunto la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League, in casa Milan è scoppiato un autentico putiferio. Gerry Cardinale, infatti, ha deciso di ‘mandare a casa’ due dei principali artefici dello Scudetto dell’anno scorso e della semifinale di questa stagione della massima competizione europea per club, poi persa contro l’Inter di Simone Inzaghi, ovvero Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il proprietario del Milan, di fatto, non ha perdonato ai due dirigenti vari fattori: dal mancato rendimento dei calciatori acquistati l’estate scorsa (dove il solo Thiaw è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio) alla totale assenza di cessioni remunerative di diversi calciatori.

Una volta archiviate le posizioni di Paolo Maldini e Frederic Massara, Gerry Cardinale si affiderà a Billy Beane, l’uomo che ha ispirato il film ‘Moneyball’ con Brad Pitt, a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Tuttavia, la decisione di licenziare Paolo Maldini e Frederic Massara da parte di Gerry Cardinale ha portato con sé tantissime polemiche.

Sia i tifosi rossoneri che vari calciatori della squadra di Stefano Pioli (come i vari Adli, Theo Hernandez, Rafael Leao e Mike Maignan) hanno infatti espresso la loro solidarietà ai due dirigenti. Ma in loro difesa sono arrivate anche delle dichiarazioni spiazzante da parte di Luciano Moggi.

Milan, Moggi commenta la decisione di mandare via Maldini e Massara: “Cosa si può pretendere di più da loro?”

L’ex amministratore delegato della Juventus, ai microfoni ufficiali del portale italiano ‘tuttomercatoweb.com’, ha infatti parlato così del momento che sta vivendo in questi giorni il Milan: “Addi di Maldini e Massara? Non ho capito questa scelta di Gerry Cardinale, davvero. Cosa si può pretendere di più da loro? Hanno vinto lo Scudetto ed hanno portato la squadra rossonera in semifinale di Champions League”.

Luciano Moggi ha poi continuato il suo intervento: “Geoffrey Moncada è bravo a trovare i calciatori, ma bisogna dire che il carisma di Paolo Maldini e le qualità di Frederic Massara sono tutta un’altra cosa. Ho la sensazione che i nuovi proprietari abbiano fatto una grande str….ta. Il Milan è un team in cui ci sono tanti stranieri, vada per Moncada che sare fare scouting, ma anche per i gruppi c’è la necessità di avere un profilo riconosciuto, attendibile. E Paolo Maldini lo era”.