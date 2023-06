Che squadra tifa Zerocalcare: la risposta ti stupirà

La squadra tifata da Zerocalcare è un club che nessuno si aspetterebbe mai. Neanche andando a fondo con la propria immaginazione sarà facile

Il noto fumettista Zerocalcare ha fatto parlare di sé grazie a “Strappare lungo i bordi”, serie animata andata in onda su Netflix che ha saputo attirare milioni di telespettatori.

Tematiche serie e tangibili trattate con la tipica narrazione e ironia di un autore così navigato nel suo genere. Inoltre, il famoso illustratore toscano è anche un patito di calcio. A questo proposito tutti i suoi fan si sono giustamente chiesti: per quale squadra tifa? Scopriamolo nelle prossime righe.

Durante un’intervista rilasciata di recente, il disegnatore ha rivelato che tutte le voci circa il suo presunto odio per il calcio sono totalmente non veritiere. Questa, infatti, a detta sua è una cosa che gli è stata attribuita da terzi. Probabilmente senza conoscerlo minimamente.

In realtà lui è un grande appassionato, per quanto lo stereotipo del fan del calcio in alcune sue tavole venga trattato in maniera caricaturale. Ma si sa, per la satira questo e altro. Anzi, queste referenze possono essere tranquillamente viste come un elogio ad uno sport che dice di amare. E ci sono tutti i motivi per credergli.

Tuttavia, simpaticamente, nonostante questo attestato di stima verso il calcio il fumettista non è noto per essere un grande portafortuna. Alcuni suoi amici sembrerebbero addirittura avergli proibito di nominare la squadra che tifa, poiché ogni volta quest’ultima prende gol. Che sia successo ciò anche in occasione della partita persa contro il Siviglia, in finale di Europa League? Chi può dirlo. Una cosa è certa: la passione del fumettista è per forza di cose molto silenziosa. E sembra andargli bene così, visto il modo in cui ne parla davanti ai microfoni.

Ecco che squadra tifa Zerocalcare

Per quanto possa sembrare scontato, in realtà la risposta a questa domanda non lo è affatto. Zerocalcare è un accanito tifoso della Roma. Supporter giallorosso fin dall’età infantile, poiché nato ad Arezzo ma cresciuto a Roma, ha potuto vivere gioie e dolori grazie al club che supporta. Ha rivelato inoltre un’esperienza molto particolare: un derby della Capitale visto a casa di alcuni laziali.

Insomma, è un tifoso come tutti che spera sempre nel meglio per la propria squadra. L’ironia che traspare dalle sue splendide tavole non fa altro che accentuare questa sua passione, che fino a poco tempo fa in tanti sembravano non conoscere.