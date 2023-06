Diletta Leotta, rapporti intimi in gravidanza: confessione incredibile

I rapporti intimi possono cambiare durante la gravidanza, lo ha confessato Diletta Leotta durante una sua trasmissione in diretta

Avere rapporti intimi durante la gravidanza fa bene o fa male al bambino? Questa è senza dubbio una delle domande più gettonate per quanto riguarda le coppie che sono in attesa di un nuovo nascituro. Gli esperti provano da anni a rispondere a questo quesito generando da sempre pareri contrastanti.

Perciò, molto spesso, l’unica cosa che resta da fare è ascoltare il parere di chi ha conosciuto questo dubbio da vicino. L’ultima ad essersi espressa in merito è stata la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Ormai tutti sanno che lei e il suo nuovo compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, aspettano una figlia femmina che nascerà a fine agosto e proprio di recente durante una delle sue trasmissioni ha provato a spiegare il proprio punto di vista.

Rapporti in gravidanza? Diletta Leotta dice la sua: pubblico diviso

Esistono infatti diverse dinamiche che potrebbe alterare gli equilibri di una determinata coppia durante il periodo di gravidanza. Per questo avere rapporti sessuali mentre la donna e incinta non sempre è facile. Se bastasse affidarsi ai pareri dei medici che dicono che sia completamente sicuro per il bambino, non ci sarebbero problemi. Invece può anche succedere, come ha rivelato la Leotta, che l’uomo possa sentirsi meno attratto dalla propria donna durante il periodo di gravidanza.

Una confessione che ha lasciato il suo personalissimo pubblico di stucco. Ad ammettere tale situazione è stata la stessa presentatrice in carriera su DAZN che durante una diretta radiofonica su Radio 105 ha sollevato diverse perplessità circa i rapporti intimi durante la gravidanza.

“Non è detto che l’uomo sia psicologicamente pronto a farlo” ha detto Diletta Leotta che ha poi virato sul fatto che l’uomo, spinto da un senso di protezione verso la sua famiglia, possa sentirvi in dovere di non correre rischi durante la gestazione: “Potrebbe vedere la donna come una specie di teca che non deve essere toccata“. Chissà se questa è stata anche la reazione del suo Karius durante questo importante periodo.

Nel frattempo la coppia ha già iniziato a pensare al loro futuro. In un altra intervista rilasciata di recente, la Leotta ha anche ammesso che la maternità è stata frutto del caso. Tuttavia, questo non vuol dire che i due siano meno affiatati di prima. Anzi, pare infatti che starebbero già pensando al matrimonio. Ma dev’essere il portiere, ha ammesso la presentatrice, a chiederle di fare il grande passo.