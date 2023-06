Erjona esplosiva: il costume non la contiene

La modella albanese Erjona Sulejmani è letteralmente esplosiva, specialmente in bikini. L’ influencer fa impazzire i social su Instagram

Negli ultimi anni il social network Instagram ha vissuto una popolarità straordinaria diventando progressivamente la piattaforma preferita di molte wags, ovvero le fidanzate o mogli dei calciatori. Grazie al noto social possono mostrarsi come e quando vogliono di fronte ai loro fans.

Una delle più note ai siti di gossip è sicuramente la bella Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili, noto in Italia per aver indossato casacche illustri quali quelle di Napoli, Torino e Bologna.

I due hanno ormai deciso di separare le loro strade, ma su Instagram la splendida albanese non sembra affatto giù di morale.

Sui social la modella continua a far parlare di se e ogniqualvolta posta una foto o una semplice storia i fans impazziscono con like e commenti, a volte anche piuttosto spinti.

Al momento sono 350mila i followers che seguono al Sulejmani in tutte le sue attività e nelle attraenti pose in cui viene ritratta sui social.

Erjona, nemmeno un giorno fa, ha deciso di incendiare i social con un outfit che riesce a esaltare le sue forme straordinarie. La modella si è presentata infatti con un costume che non riesce a “contenere” il suo incredibile décolleté.

Erjona Sulejmani, arriva l’estate: il bikini esalta le sue forme spaziali

Non serve un genio per capire la bellezza che abbiamo di fronte: carnagione scura, fisico scultoreo e silhouette senza sbavature.

Erjona insomma è veramente una bomba, un dono di madre natura che sui social, come detto pocanzi, raccoglie numeri importanti e in costante aumento. E con l’estate ormai alle porte la bella Erjona non ha più freni indossando bikini o abiti sempre più leggeri.

L’ultimo scatto, pubblicato dalla modella nemmeno 24 ore fa, è una sorta di anticipo dell’estate che verrà: la Sulejmani infatti ha deciso di mettere in mostra le sue forme abbondanti in un costume che fatica fa a reggerle.

Il décolleté è insomma davvero travolgente e non a caso la foto ha raggiunto numeri in straordinari in poco tempo.

Lo sguardo al contempo è davvero penetrante e “parla” quasi da solo: chissà cosa si inventerà la modella nelle prossime settimane quando il sole sarà sempre più cocente e la voglia di mare più elevata.