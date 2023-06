Inter, l’anello debole è lui: si corre ai ripari

L’Inter finalista di Champions League si è accorta di avere un problema non più rimandabile, nel calciomercato ci sarà una partenza necessaria

La finale persa ha scatenato anche la caccia a quanti non hanno reso al massimo in campo, ci sono alcuni calciatori nel mirino. Uno in particolare sembra aver perso le motivazioni per giocare nell’Inter, il suo futuro proseguirà dunque in ben altra direzione.

Un colpo amaro, che forse fa più male di un’eventuale finale persa subendo una goleada. L’Inter si è avvicinata alla quarta Champions League, dopo aver messo alle strette un Manchester City apparso tutt’altro che irresistibile.

Rodri è stato il match winner, mentre Haaland era stato bloccato dalla difesa nerazzurra, apparsa sempre concentrata.

La finale però ha messo in evidenza anche qualcosa che non è piaciuta ai tifosi nerazzurri e a Simone Inzaghi. C’è chi proprio nell’ultimo atto ha reso meno delle aspettative, continuando così a deludere e aprendosi le porte per un addio anticipato.

Non è un caso come anche sui social sia stato uno dei più bersagliati dalla critica. La sua prestazione in campo è stata insufficiente, è stato in difficoltà perenne nel corso della partita e per molti la sostituzione ha rappresentato una sorta di sollievo.

Ha parlato ai microfoni affermando come l’Inter avrebbe meritato di più e potrebbero essere state anche le parole d’addio per lui: Dumfries sarà ceduto da Marotta.

Inter, un big ora pronto alla partenza

La società nerazzurra non sembra puntare più sull’olandese, in finale è andato spesso in difficoltà contro un avversario come Grealish, calciatore di movimento ma poco concreto alla fine dei conti.

L’esterno ha subito l’iniziativa sulla sua fascia, è stato sostituto poi da Bellanova e probabilmente rimarrà questa l’ultima gara ufficiale giocata con la maglia nerazzurra.

Marotta sta cercando un acquirente, l’Inter vorrebbe 40 milioni di euro e proprio in Premier League potrebbe trovare una giusta destinazione.

Il Chelsea lo segue sempre con attenzione, ben sapendo come avrebbe sul piatto qualche contropartita per abbassare la parte in contatti e un discorso su Romelu Lukaku che, comunque, rimane aperto.

Dumfries ha deluso i tifosi, Marotta ha già pronte le alternative. Bellanova avanzerà sempre più nelle gerarchie, piace da sempre Carlos Augusto così come Mazzocchi, forse l’elemento che può essere comprato al minor prezzo. Sulla zona destra del campo non mancano i nomi, resta in ballo anche Singo, in scadenza nel 2024 col Torino e spesso osservato dai dirigenti nerazzurri.