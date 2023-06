La Juve lo molla, l’Inter lo accoglie: c’è il ribaltone

Le strade di Inter e Juventus potrebbero nuovamente incrociarsi nei prossimi mesi. E’ sfida totale per il forte calciatore.

Quando guardiamo alla Serie A una delle sfide o meglio delle rivalità più sentite è senza dubbio quella tra Inter e Juventus. Dallo scontro Iuliano-Ronaldo fino a Calciopoli sono tanti gli episodi che hanno caratterizzato il derby d’Italia ed i tifosi delle due tifoserie sentono molto questi contrasti.

Anche quest’anno le due squadre hanno vissuto una grande rivalità, un’annata senza dubbio più positiva per la formazione nerazzurra. La squadra di Inzaghi ha fatto molto bene nelle coppe e ha trionfato in coppa Italia e supercoppa italiana.

Nella semifinale della coppa Nazionale i nerazzurri hanno battuto nel doppio confronto la formazione di Allegri con il tecnico toscano molto nervoso contro gli acerrimi rivali. Ora, lo scontro tra i due club, si potrebbe nuovamente vedere sul mercato.

Un epilogo che abbiamo visto in diverse occasioni e più volte le due squadre hanno provato a beffarsi a vicenda. Ricordiamo bene lo scorso anno quando i bianconeri acquistarono quasi all’ultimo il brasiliano Gleison Bremer, calciatore che aveva già una sorta di accordo con i nerazzurri.

Quest’anno i due club potrebbero lottare per diversi calciatori, a partire dal centrocampista Davide Frattesi, ormai in uscita dal Sassuolo. Questo ma non solo.

Sia Inter che Juventus sarebbero molto attente alla situazione dell’attaccante del West Ham Gianluca Scamacca. La prima stagione dell’attaccante di origini romane in Premier è stata abbastanza complicata e non è esclusa una cessione. L’ex Sassuolo gradirebbe non poco il ritorno in Italia e su di lui ci sono diverse squadre italiane.

Inter-Juve, è sfida per Scamacca

In prima fila Inter e Juve pronte a sfruttare l’opportunità low cost, con il calciatore che potrebbe tornare anche in prestito. Nelle ultime ore l’Inter avrebbe scavalcato la Juve in questa corsa all’attaccante.

Il club bianconero starebbe al momento tentennando a causa della sua situazione attaccanti. La Juve non riscatterà Milik, è imprigionata dalla situazione di Kean e soprattutto di Vlahovic il cui futuro è ancora tutto da decidere. Il club bianconero sicuramente non tratterebbe cifre inferiori ai 70 milioni di euro. L’Inter sembra quindi favorita nella corsa al calciatore e Marotta studia il gran colpo, tutto italiano.

Dzeko è in scadenza e il suo futuro è ancora in bilico, mentre Lukaku è in prestito e bisognerà trattare con il Chelsea l’eventuale ritorno. Anche Correa è in uscita e quindi l’Inter potrebbe rivoluzionare l’attacco, a partire proprio dal colpo Scamacca.