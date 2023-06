L’Inter resiste alle lusinghe: no a 40 milioni!

L’Inter ha deciso di alzare il muro nei confronti degli assalti verso uno dei pezzi pregiati della propria rosa. Rifiutata l’ultima offerta da 40 milioni

Simone Inzaghi ha puntato fortemente su di lui nel corso di questa stagione e non vorrebbe privarsene in vista della prossima. Una scelta non semplice per la società visto che in ballo ci sono davvero tanti soldi.

La finale di Champions League è stato il premio per un percorso lungo e durissimo, che ha visto gli uomini di Simone Inzaghi confrontarsi con corazzate come Barcellona e Bayern Monaco, oltre a Benfica e Milan.

L’Inter è arrivata a Istanbul al termine di una stagione vissuta tra alti e bassi in campionato e solo picchi nelle coppe. L’ex tecnico della Lazio è riuscito nell’impresa di centrare il double Coppa Italia-Supercoppa Italiana per due volte consecutive.

All’inizio dell’anno, però, qualche problemino di troppo nel trovare l’assetto definitivo c’è stato, a cominciare dalla scelta del portiere. Mettere da parte uno come Handanovic non era di certo facile, considerando il fatto che stiamo parlando dell’ex capitano della squadra e di una colonna portante dello spogliatoio nerazzurro da oltre un decennio.

Alla fine la fiducia riposta in André Onana sta pagando e si è visto dal rendimento dell’estremo difensore camerunense, arrivato in punta di piedi dall’Ajax e attualmente un punto di forza della rosa interista.

Il suo valore è più che raddoppiato in questi mesi, inoltre va considerato che la firma arrivò a parametro zero, dopo la rescissione con i Lanceri.

L’Inter rischia di perdere Onana: per ora i 40 milioni del Chelsea non bastano

Ora su Onana c’è un pressing importante da parte del Chelsea, che per la seconda volta in poche settimane si è affacciata dalla porta di Appiano Gentile per chiedere informazioni.

Per ora la risposta nerazzurra è stata sempre negativa, nonostante sul piatto in questo momento ci siano circa 40 milioni di euro.

I Blues vorrebbero il classe ’96 per sostituire Mendy, e possono giocare anche la carta Lukaku, di cui bisogna discutere l’eventuale riscatto.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, il pressing del Chelsea si sta intensificando e potrebbero anche alzare la parte cash per convincere Beppe Marotta. Nel frattempo l’Inter si sta muovendo con decisione su Vicario dell’Empoli, che potrebbe diventare il futuro 1 del “Biscione“.

La sensazione è che al di là di Lukaku ci sia bisogno di una cifra più alta, anche per sistemare al meglio le esigenze di bilancio. Nelle prossime settimane si può arrivare a una fumata bianca.