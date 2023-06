Mourinho è sconvolto, adesso è ufficiale: firma con un altro club

La botta della sconfitta col Siviglia non è stata ancora riassorbita. Per il tecnico della Roma arriva un’altra delusione

Per i giallorossi, il ko di Budapest ha rappresentato una sliding door di quelle che al momento non riservano sorprese accattivanti. Il peggio è stato evitato grazie alla rete di Dybala che in extremis, nell’ultima giornata di campionato, ha consentito a Lorenzo Pellegrini&Co di battere lo Spezia.

Un successo che ha allontanato le velleità juventine di approdare all’Europa League. Per la Roma però, non battere il Siviglia ha significato perdere la Champions e suoi 50 milioni di introiti, indispensabili per consolidare la rosa a disposizione di Jose Mourinho.

Il tecnico portoghese, già nella pancia della Puskas Arena, aveva dichiarato: “I miei ragazzi meritano di più, io merito di più”. Ultima frecciata al club che secondo lo Special One averebbe dovuto sia investire di più, sia essere più presente accanto allo spogliatoio, soprattutto per i presunti torti arbitrali lamentati dai giallorossi.

La Roma ha quindi chiuso sesta in campionato (settima senza la penalizzazione alla Juventus, ndr), finalista di Europa League ma con un impegnativo settlement agreement con la Uefa da rispettare.

Proprio per questo, il ds Tiago Pinto sta cercando di lavorare molto sul mercato degli svincolati. Preso dal Lione Aouar, il 19 giugno l’ex esterno dell’Eintracht Francoforte, Evan Ndicka, dovrebbe essere a Roma per effettuare le viste mediche di idoneità. L’ivoriano dovrebbe firmare un quadriennale da circa 4 milioni a stagione.

Mourinho al muro: Tielemans dice no, ha scelto l’Aston Villa

Dopo questa accoppiata, lo Special One aveva chiesto con forza anche un altro centrocampista, anch’egli a scadenza e appena retrocesso con il Leicester. Secondo alcuni media, Mourinho avrebbe addirittura contatto personalmente il calciatore, il quale ha ringraziato ma ha declinato l’invito.

Youri Tielemnas, 26 anni compiti il 7 maggio, ha preferito restare in Inghilterra, accettando la corte dell’Aston Villa. Come scrive calciomercato.com, il centrocampista della nazionale belga, 5 gol in 58 gare con la nazionale, era nel mirino di Roma, Milan e Galatasaray. A dare la notizia delle visite mediche del giocatore per i Villans è stato The Athletic.

Tielemans ha scelto di restare in Premier, con il nuovo club potrebbe incrociare la Roma proprio in Europa League. Per Trigoria una brutta botta. I giallorossi entro il 30 giugno devono fare 30 milioni di plusvalenze, diversamente zero acquisti e soprattutto nuova strigliata della Uefa. Ad inguaiare i capitolini anche la lesione al crociato sinistro di Tammy Abraham.

L’inglese, finito ko con lo Spezia, dopo l’intervento dovrà fermarsi. Rientro previsto per inizio 2024. L’ex Chelsea era la pedina scelta per fare cassa, così non sarà e la Roma dovrà anche investire per trovare un degno sostituto.