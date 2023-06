Onana-Maignan, intreccio da urlo: 80 milioni

Intreccio di calciomercato che coinvolge i portieri delle squadre milanesi in vista della prossima stagione con cifre da capogiro

Terminata ufficialmente la stagione calcistica, è tempo di pensare a quelle che saranno le trattative di mercato in estate. Il futuro dei portieri di Milan ed Inter non appare sicuro con rossoneri e nerazzurri che potrebbero salutare i propri numeri uno.

L’Inter ha chiuso la stagione con la sconfitta in Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri hanno perso per 1-0 contro i campioni della Premier League, dimostrando di giocarsela fino all’ultimo contro i calciatori di Pep Guardiola. Ora per il club meneghino è tempo di mercato per cercare di creare una rosa di alto livello per il prossimo campionato.

La società nerazzurra sa bene che dovrà cedere almeno un pezzo pregiato per far quadrare i conti e sistemare le proprie casse.

Il Chelsea è alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione. Il club londinese ha messo da tempo nel mirino Onana dell’Inter per il quale sarebbero pronti 40 milioni di euro. I Blues però, stando a quanto affermato da L’Equipe, starebbero pensando anche a Mike Maignan del Milan per il quale però servirebbe una somma più alta.

Calciomercato, intreccio Maignan-Onana: cifre super in ballo

Il Milan al momento non sembra intenzionato a far partire il proprio numero 16 che, nelle due stagioni passate in rossonero, ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Un’eventuale cessione di Maignan verrebbe presa in considerazione dal Milan solamente di fronte ad una proposta da circa 80 milioni di euro. Una somma che permetterebbe al club di trovare un valido sostituto e di rinforzarsi ulteriormente sul mercato.

La nuova strategia di mercato del Milan prevede che nessuno dei giocatori sia incedibile ma Moncada e Furlani non vorrebbero privarsi di quattro colonne della rosa che sono rappresentate proprio dal portiere francese, da Theo Hernandez, Tonali e Leao. Per quello che riguarda l’Inter invece, sembra esserci una maggiore apertura alla partenza di Onana in estate.

Nel caso in cui dovesse giungere la proposta da 40 milioni di euro in casa nerazzurra, il nigeriano potrebbe salutare direzione Londra. Al suo posto arriverebbe Vicario con l’estremo difensore dell’Empoli che ha dimostrato di essere in grado di fare un salto di qualità ed approdare in una big in vista della prossima stagione. Per strappare il portiere all’Empoli servirà una cifra intorno ai 15 milioni di euro.