Samira Lui lascia a bocca aperta: il costume è mini

Samira Lui lascia i suoi fan a bocca aperta: il costume è davvero mini e tutte le forme della splendida show-girl emergono in un turbinio di emozioni.

Dal terzo posto a Miss Italia, nel 2017, al ruolo di professoressa a L’Eredità, fino, ai momenti più recenti, quando, lo scorso autunno, è diventata una concorrente di “Tale e Quale Show”, dove ha ritrovato Carlo Conti.

Continua, non c’è dubbio, il momento magico nella carriera di Samira Lui, classe 1998, friulana, padre senegalese e madre italiana: una splendida fusione di culture, “plasmate dalle sapienti mani” di Madre Natura in modo straordinario, in un corpo da favola e un viso angelico.

Samira è la perfezione: e di tutto questo si è accorto, molto presto, il mondo dello spettacolo italiano, che le ha già riservato molto spazio e soprattutto un percorso che sembra tutto in ascesa. Non solo fisicità e bellezza, questo sia chiaro: c’è molto di più dietro un corpo “da mille e una notte”.

La Lui lo sta dimostrando in televisione, combinando ironia e anche grandi doti canore: chi se lo sarebbe mai aspettato? Il talento c’è tutto e, mai come in questo caso, cammina a braccetto con un’avvenenza e un fascino che fanno girare la testa agli uomini.

Samira Lui: la passione per il canto e il sogno della tv. Eccola super sexy in costume

Pochi sanno che prima di salire su una passerella, Samira ha studiato canto, sin da bambina. Aveva infatti appena 5 anni quando entrò nel coro delle voci bianche del Friuli Venezia Giulia. La bellezza le apre molte porte, soprattutto durante gli anni dello studio: hostess, modella, fino ad arrivare al concorso più ambito, quello di Miss Italia, dopo varie selezioni regionali, che l’ha portata al terzo posto del 2017.

Samira ha avuto la fortuna di avere alle spalle una famiglia che l’ha sempre incoraggiata, che le dato la forza di non mollare anche nei momenti di difficoltà. E oggi anche felicemente fidanzata con Luigi Punzo, modello ma anche un luxury concierge.

Ed eccola, apparire sui social in tutta la sua bellezza, i suoi fan l’hanno già ribattezzata la nuova Naomi Campbell. In costume da bagno è spettacolare. Un corpo da copertina, forme da emozione purissima: Samira si mostra sempre con grande eleganza, la classe è innata.

Le immagini che la vedono protagonista in costume fanno parte della sua collaborazione come modella per il marchio Yamamay: la vediamo a Formentera, mentre si gode il sole della Spagna, e mentre indossa bikini che esaltano un corpo da favola.