Addio dopo Istanbul, l’Inter fa cassa con due cessioni

Dopo la finale di Champions League, l’Inter programma la prossima stagione e lo fa partendo da una doppia cessione: i nerazzurri fanno cassa

A testa alta, ma senza la coppa. L’Inter ritorna da Istanbul con la consapevolezza di aver fatto il massimo contro la corazzata di Pep Guardiola, un massimo che però non è bastato per battere il Manchester City.

Alla fine gli inglesi si sono presi la Champions e all’Inter è rimasto soltanto l’orgoglio di essere arrivati davvero vicini all’impresa. Ora però è tempo di programmare il futuro che sarà ancora con Simone Inzaghi. Il tecnico si è meritato la conferma con altre due coppe messe in bacheca, la qualificazione alla Champions conquistata e una finale inattesa. Il prossimo anno bisognerà fare assolutamente meglio in campionato, ma per riuscirci servirà una campagna acquisti importante.

Una campagna acquisti ma anche cessioni con diversi addii al club nerazzurri. Qualcuno è già noto, come Skriniar che andrà al Psg a parametro zero, qualcuno potrebbe essere temporaneo, come Lukaku che tornerà al Chelsea per fine prestito ma potrebbe anche ritornare. Poi ci sono gli addii che serviranno a fare cassa e in questo caso ci sono due calciatori che potrebbero presto salutare la Pinetina.

Calciomercato Inter, l’addio è doppio: Marotta fa cassa

Due addii dal peso diverso quelli che potrebbero esserci nei prossimi giorni per l’Inter. Il primo riguarda un calciatore che non è riuscito a conquistarsi un posto da protagonista nell’annata nerazzurra: Robin Gosens. L’ex laterale dell’Atalanta non è stato una prima scelta per Inzaghi che spesso gli ha preferito Dimarco. Il suo nome però è da tempo sul taccuino di diverse squadre, soprattutto tedesche, e proprio dalla Germania potrebbe arrivare l’offerta capace di convincere Marotta a darlo via, dopo la trattativa con il Bayer Leverkusen a gennaio.

Da Gosens a Onana. Il portiere camerunese si è preso la scena con parate importanti e la capacità di far partire l’azione con il suo ottimo piede. Una caratteristica che non è passata inosservata, tanto da meritarsi i complimenti di Guardiola subito dopo la finale di Champions. Proprio dalla Premier League potrebbe arrivare la proposta giusta considerato che diversi club inglese sono sulle sue tracce, Chelsea soprattutto.

L’Inter lo ha prelevato a parametro zero e potrebbe fare una importante plusvalenza. Lo stesso portiere ha spiegato che per il futuro non si può mai dire e con una offerta da 35-40 milioni la cessione diventerebbe ipotesi più che concreta. Doppio addio quindi all’Inter che potrebbe far cassa prima di andare a caccia dei rinforzi.