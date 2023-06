Contatti con gli intermediari: ribaltone Allegri

Gli intermediari si sono già messi al lavoro per fare in modo che l’operazione vada in porto: il futuro di Allegri cambia completamente

La Juventus ha bisogno di programmare fin da subito la prossima stagione, che dovrà essere molto diversa da quella che si è appena conclusa. I bianconeri hanno terminato il loro campionato al settimo posto a causa della penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze (sul campo la truppa di Allegri avrebbe concluso il torneo in terza posizione) e non sono riusciti a centrare la finale nelle altre due competizioni, ovvero la Coppa Italia e l’Europa League, dove lo stop è arrivato in entrambi i casi in semifinale.

I risultati molto negativi hanno scatenato i fan bianconeri, che continuano a puntare il dito contro Massimiliano Allegri. Per la maggior parte dei tifosi juventini, infatti, questo andamento così negativo è imputabile soprattutto al tecnico livornese e al suo calcio difensivo e rinunciatario.

Oltre ai mancati trofei, infatti, la tifoseria bianconera accusa Allegri di non essere riuscito a dare un gioco e un’identità alla squadra in due anni.

Dal canto suo, Allegri ha già fatto sapere di voler proseguire la sua avventura alla Juventus (dove ha ancora due anni di contratto a 7 milioni di euro a stagione, ndr) e anche il CEO Maurizio Scanavino ha tenuto a precisare che il tecnico toscano “non è mai stato in discussione“. Ma è davvero così? Allegri sarà sicuramente l’allenatore della Juve anche nella prossima stagione?

La maxi offerta cambia tutto: Allegri lascia la Juve?

In realtà i dubbi non mancano, dato che anche all’interno della Continassa non sembrano remare tutti dalla stessa parte. Inoltre, negli ultimi giorni sono spuntate delle offerte clamorose per Allegri che potrebbero far vacillare l’allenatore livornese. L’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita, avrebbe infatti proposto all’attuale coach juventino un triennale da 20 milioni di euro a stagione, aggiungendo anche 10 milioni di bonus alla firma per convincerlo.

Cosa ha deciso di fare Allegri? Al momento l’allenatore della Juventus si è preso qualche giorno per riflettere sulla proposta, dato che si tratta comunque di un’offerta fantascientifica. Anche il giornalista Romeo Agresti conferma che Allegri è “apprezzato in vari mercati, tra cui quello arabo” e che sono già avvenuti dei contatti con intermediari di mercato per capire se effettivamente la sua prossima destinazione potrà essere l’Arabia Saudita.

La Juve non resta a guardare e ha già sul taccuino i nomi dei possibili sostituti: in pole ci sono Igor Tudor, che ha terminato la sua esperienza al Marsiglia, e Antonio Conte, libero dopo la rescissione con il Tottenham.