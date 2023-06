Ivana Knoll, voglia di vacanze: lato B da urlo a bordo piscina

Ivana Knoll si prepara all’estate e alle vacanze infiammando i fan con uno dei soliti scatti memorabili: curve stratosferiche in posa

L’estate 2023 è già iniziata alla grandissima per molte delle bellezze del web, quelle che contribuiranno a tenere altissime le temperature grazie alle loro foto che spopoleranno sui social trasudando fascino e sensualità. Tra le più attese, non può che esserci la fantastica Ivana Knoll, una delle presenze più iconiche che lo scorso anno ci ha fatto conoscere e che vogliamo goderci in tutto il suo splendore.

La modella e influencer classe 1992, croata di origini tedesche, ha rubato letteralmente la scena, come sappiamo, ai Mondiali in Qatar, segnalandosi come la presenza femminile principale sugli spalti. Diventata una star assoluta in tutto il mondo, ha iniziato ad accumulare un numero vertiginoso di fan e oggi conta poco meno di 3 milioni e mezzo di followers su Instagram. Impossibile rimanere indifferenti di fronte al suo passaggio, del resto, vista la sua silhouette statuaria e dalle curve clamorose che lasciano immediatamente il segno dovunque vada.

Dopo aver accompagnato la Croazia al terzo posto iridato nei Mondiali invernali, ci prepariamo a rivederla in grandissimo spolvero in Olanda, tra qualche giorno, per la Final Four di Nations League dove la sua nazionale sarà impegnata. Spettacolo assicurato, Ivana ha già scaldato i motori a modo suo presenziando a Istanbul alla finale di Champions League con il solito look che richiama la bandiera del suo paese, a scacchi bianchi e rossi. Dove c’è grande calcio e grande sport, Ivana c’è sempre, per la gioia di tifosi di tutto il mondo. Ultimi eventi prima delle meritate vacanze estive per tutti, calciatori, giocatori, tifosi, e naturalmente modelle.

Ivana Knoll, sirena in costume con un lato B illegale: il perizoma quasi scompare

Sulle vacanze di Ivana, contribuisce lei stessa a posare un piccolo alone di mistero, giocando con i fan e chiedendo loro: “Dove andrà questa ragazza in vacanza in estate?“, scrive nella didascalia a corredo di questo scatto.

Una foto che è una vera e propria esplosione seducente. Ivana è più in forma che mai e in posa sul lettino, a bordo piscina, offre una prospettiva privilegiata della sua silhouette incantevole e incontenibile. Gli sguardi di tutti non possono che posarsi sul suo eclatante lato B in perizoma, la passione e la fantasia della community si accendono in un attimo. Like e commenti impazzano e ci danno una interessante anticipazione di ciò che ci aspetta nelle prossime settimane.