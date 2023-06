Juve, l’ultimo crack piace a tutti: almeno 5 squadre su di lui

L’ultima scoperta in casa Juventus non sarà facile da trattenere, almeno cinque le squadre che stanno pensando di ingaggiarlo

Nonostante la penalità e la conseguente partecipazione alla Conference League, la Juventus non si perde d’animo e sin dai primi giorni di fine campionato, lavora al mercato per la prossima stagione.

Si punta a rafforzare una squadra che, senza il -10, avrebbe comunque ottenuto un quarto posto, nonostante certo una annata poco esaltante.

Non giocherà coppe europee affascinanti, tuttavia l’idea è sempre quella di puntare su obiettivi di livello.

Sicuramente bisognerà anche capire se Max Allegri continuerà in bianconero o se invece ci saranno da ascoltare altre richieste di mercato, magari anche da un allenatore che adopera un altro modulo di gioco.

Insomma, per ora le trattative vere e proprie sarebbero in alto mare, ma di obiettivi che la Juve segue da tempo ce ne sono e, su quelli, bisogna arrivare prima delle concorrenti.

La stellina ha tante corteggiatrici, almeno cinque

Bisognerà però, pensare anche a monetizzare, soprattutto con la non avvenuta qualificazione alla prossima Champions League che rappresenta un danno economico certamente non lieve.

Così i bianconeri pensano già alle operazioni in uscita, prima di dedicarsi poi al mercato che esalta di più i tifosi, quello dell’arrivo dei campioni. Di calciatori in bianconero che hanno mercato ce ne sono e così il club non ha problemi sin da ora.

Probabile infatti, che un attaccante venga ceduto già agli inizi di luglio, visto che avrebbe tante squadre a cui poter dire di sì. Matías Soulé, ventenne argentino che nell’ultima stagione ha segnato una rete in 13 presenze in Serie A, piace a diversi club.

Il nativo di Mar del Plata ha anche giocato tre partite di Champions League e due di Europa League quest’anno, arricchendo il proprio curriculum.

Valutazione di mercato di 4 milioni, non è certo da qui che arriveranno i maggiori introiti per la società piemontese, visto anche un possibile addio di Dusan Vlahovic.

Possibile, infatti, che per ora il ventenne vada via solo in prestito per segnare altri gol ed invogliare diversi club ad un acquisto più sostanzioso.

Ciò che è quasi certo è che resterà in Serie A, dove è nel mirino di Frosinone, Monza, Empoli, Atalanta e Sassuolo.

Attenzione alla meta emiliana, dove l’attaccante potrebbe finire in uno scambio con Frattesi che piace pure ai bianconeri. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.