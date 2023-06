La Juve paga la clausola: 30 milioni per il grande colpo

Accelerata improvvisa della Juventus che starebbe seriamente pensando di anticipare la concorrenza e pagare la clausola rescissoria: ecco tutti i dettagli

L’epilogo della stagione ha portato la squadra di Massimiliano Allegri fuori dalla Champions League e dall’Europa League. Questo potrebbe scatenare una piccola rivoluzione nell’organico della Vecchia Signora.

Gli uomini mercato bianconeri hanno messo da tempo gli occhi su un profilo già noto in Europa. Sul calciatore ci sarebbero altri club e per questo l’ipotesi di anticipare la concorrenza pagando la clausola rescissoria prende sempre più corpo. I 30 milioni per liberare il calciatore, però, spaventano la dirigenza che sta valutando se sferrare l’assalto decisivo nelle prossime settimane.

Dopo una stagione difficile e deludente la Juventus prova ad imbastire il nuovo corso. Nonostante le voci, e le conseguenti smentite, Allegri dovrebbe essere la guida tecnica anche nel prossimo futuro e, in attesa dell’arrivo di un nuovo direttore sportivo, iniziano ad essere abbozzate le prime strategie in vista della prossima stagione.

Blitz di mercato della Juve: la Vecchia Signora studia il primo colpo

Uno degli interrogativi in casa Juventus riguarda il futuro di Alex Sandro. Il difensore brasiliano era in scadenza nel giungo 2023, ma nel suo contratto vi era una clausola di estensione per un ulteriore anno al verificarsi di alcune condizioni. Nonostante ciò, il futuro dell’ex Porto potrebbe non essere in bianconero.

Per questo la Juventus ha iniziato a valutare nuovi profili per la corsia mancina e tra questi ci sarebbe quello di Ayrton Lucas, esterno mancino del Flamengo.

Lucas è un classe ’97 cresciuto tra le fila nelle giovanili del Fluminense. Dopo una consistente parentesi in Russia allo Spartak Mosca, il brasiliano è tornato in patria, al Flamengo. Nelle prime 9 uscite del campionato brasiliano l’esterno si è messo in mostra con 3 gol e 1 assist.

La Juventus, però, non è l’unico club interessato ad Ayrton Lucas. Secondo quanto riportato da FootMercato, anche l’Arsenal di Mikel Arteta starebbe monitorando le prestazioni del ragazzo.

Per questo la dirigenza della Vecchia Signora valuterebbe l’ipotesi di anticipare i Gunners e pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del laterale brasiliano.

I 30 milioni della clausola, però, rappresentano uno spauracchio non indifferente per i bianconeri. Parte delle strategie future della Juventus, infatti, potrebbero passare dalle cessioni di alcuni top player in rosa. Un eventuale introito potrebbe favorire l’accelerata decisiva.