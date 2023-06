Milan, beffa atroce: accordo e firma

Il Milan vede già andar via due obiettivi di mercato, ora in rossonero dovranno virare su altri obiettivi, ecco chi va via.

La rivoluzione in casa Milan è appena iniziata e non si sa dove si fermerà. Addio a Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbe saltare anche Stefano Pioli, il tutto dopo una stagione dove la qualificazione alla prossima Champions League non è mancata. Se la giustizia sportiva non avesse sottratto però ben 10 punti alla Juventus, i rossoneri sarebbero finiti al quinto posto e con una Champions ed una Supercoppa Italiana, tutte svanite per mano dei cugini dell’Inter.

Non è certo il miglior scenario con cui aprire la prossima stagione e quindi i piani alti hanno deciso di portare qualche cambiamento a Milanello. Sicuramente però, non è solo l’allenatore ora a rischiare di seguire Maldini e Massara, ma anche diversi calciatori. In tanti partiranno o non saranno riscattati, quindi si profila da parte del Milan, un mercato abbastanza intenso per sostituirli tutti.

Addio Milan, giocherà nell’Arsenal

Incassare già da ora dei rifiuti non è certo incoraggiante, ma almeno di buono c’è che la società potrà già correre ai ripari e fissarsi altri obiettivi. Alcune squadre hanno fatto prima o semplicemente, oggi hanno un appeal migliore di quello dei rossoneri, solo un anno fa, freschi campioni d’Italia. Non sarà facile arrivare ai calciatori migliori quindi, visto che questi sono spesso seguiti da squadre ora più influenti o anche di campionati più appetibili.

Per esempio Youri Tielemans. Seguito da diversi mesi, il classe ’97 ha deciso che non sarà questa, la sua prima avventura in Italia. Dopo quattro anni e mezzo in Premier League con la maglia del Leicester, il belga ha deciso di continuare a giocare nel campionato inglese, uno dei più affascinanti del panorama moderno mondiale. Il centrocampista dai piedi buoni, dal 1º luglio 2023 infatti, si unirà all’Aston Villa.

Ora però, stando a quanto appreso dal Mirror, i rossoneri vedono sfumare subito un altro obiettivo. Reiss Luke Nelson che gioca prevalentemente da ala ma fa anche il trequartista, è l’interessante ventitreenne londinese che dopo un prestito al Feyernoord è tornato alla base ed ha trovato poco spazio all’Arsenal. Contratto in scadenza a giugno 2023, i rossoneri ed anche il Crystal Palace, ci avevano fatto un pensierino.

11 presenze soltanto in campionato per Nelson, sembrava non avere tanto futuro ai Gunners ed infatti, il rinnovo non è mai arrivato. Secondo le fonti britanniche però, l’esterno sinistro starebbe per trovare un accordo con l’Arsenal in extremis e quindi non andrà a zero in nessuna delle squadre che lo seguivano. Il Milan dovrà recarsi altrove.