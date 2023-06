Nasti-Zaccagni, l’ultimo gesto non passa inosservato: tremano i fan

Un evento inatteso potrebbe compromettero tutto: i fan ora trattengono il fiato. Ecco tutti i dettagli

Quando ci sono loro di mezzo, soprattutto lei, ci possiamo aspettare di tutto. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno, fino ad ora questo non era mai stato in discussione. Eppure i fan della coppia sono andati nel panico proprio sul più bello.

Cosa è successo? Improvvisamente l’influencer ha smesso di seguire il futuro marito sui social e ha reso privato il suo profilo. Da lì sono partite tutte le congetture possibili.

Chiara ha la classica crisi delle ragazze che si avvicinano alla data delle nozze e sentono il peso delle aspettative. Oppure, ancora peggio, ha litigato con il centrocampista della Lazio.

Loro, sapientemente perché ormai conoscono bene i meccanismi dei social, per qualche ora non hanno reagito lasciando che si scatenassero tutte le interpretazioni. Anche se poteva sembrare strano, con tutte le dichiarazioni d’amore reciproco da quando stanno insieme, molto hanno temuto il peggio.

Un thrilling durato qualche ora, almeno fino a quando la futura sposa ha condiviso una foto della chiesa in cui sposerà Zaccagni insieme a un conto alla rovescia taggando anche la loro wedding planner. Così, tutto confermato: succederà il 20 giugno prossimo e quindi ormai ci siamo quasi.

Nasti-Zaccagni, una coppia che fa discutere: sono i nuovi Totti-Blasi, ecco perché

Mattia arriva da di Rimini, Chiara da Napoli. Si sono incontrati a metà strada perché ormai la loro vita è a Roma. E qui si scambieranno anche promesse e anelli. Per il rito religioso hanno scelto la Basilica di Santa Maria in Aracoeli.

La stessa chiesa che vide unirsi in matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi, anche se questa volta non ci sarà una diretta su Sky come era successo allora. Ma c’è un fil rouge che li unisce all’ex capitano della Roma e alla sua ex anche per il ricevimento.

Hanno scelto infatti le atmosfere eleganti e spettacolari di Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale e su San Pietro. Era stata anche la scelta di Lorenzo Pellegrini, attuale capitano della Roma e romano doc, per il proprio matrimonio con Veronica Martinelli.

Ma, soprattutto, nel 2005 la villa ospitò un’altra celebre festa, quella di Totti e Ilary Blasi poche settimane dopo il matrimonio.

Chiaramente loro non sono scaramantici e stanno pianificando tutto con Erika Morgera, nota wedding planner romana. In meno di due anni sono passati dalla semplice conoscenza alle nozze: un grande passo.

Così in un colpo solo Chiara coronerà due sogni: da una parte darà un senso ancora più totale alla sua storia d’amore, quella che da poco l’ha resa mamma. Dall’altra però si metterà anche alle spalle tutto il suo passato. A cominciare dalla frequentazione con Nicolò Zaniolo che ha scatenato molte polemiche soprattutto per come è finita e per certi paragoni.