Torna Gattuso: panchina in Serie A!

Gennaro Gattuso potrebbe tornare in Serie A dopo un’annata complicata. L’ex allenatore del Valencia avrebbe già avuto dei contatti

Una squadra italiana sarebbe pronta a puntare su Ringhio, ma la situazione non è delle più semplici: perché ciò avvenga, infatti, sarebbe necessario un particolare intreccio.

Gennaro Gattuso ha vissuto una stagione a dir poco complicata. La scorsa estate ha accettato l’offerta del Valencia per intraprendere la sua prima esperienza in Liga, ma i risultati sono stati decisamente negativi.

La squadra ha sfiorato la retrocessione e l’ex Milan ha detto addio a campionato in corso. Ora, però, sarebbe pronto per tornare in Serie A dopo le parentesi con i rossoneri e con il Napoli: una squadra lo avrebbe già contattato in questi giorni, ma sarebbe necessario un particolare intreccio affinché si possa arrivare alla fumata bianca.

Gattuso ha già avuto due esperienze molto intense in Serie A con Milan e Napoli.

L’avventura con i rossoneri è iniziata in seguito all’esonero di Montella: qui raccoglie un sesto ed un quinto posto in Serie A perdendo una finale di Coppa Italia ed una di Supercoppa contro la Juve.

Anche con gli azzurri è subentrato dopo un esonero (quello di Ancelotti) e conquista il primo trofeo superando i bianconeri in Coppa Italia. La mancata qualificazione alla Champions League durante la seconda stagione lo porta alla separazione dal club di De Laurentiis.

Gattuso in Serie A: ecco cosa serve per il ritorno

Adesso, però, sarebbe pronto a tornare ad allenare in Italia. Dopo l’anno in Spagna, infatti, non sembrerebbe intenzionato a prendersi un anno sabbatico come aveva fatto dopo la fine dell’avventura con il Napoli.

Proprio dagli azzurri dipenderebbe il suo ritorno in Serie A: secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, Gattuso sarebbe nella lista della Salernitana in caso di addio di Paulo Sousa.

L’allenatore portoghese sarebbe diventato un serio candidato per la panchina del Napoli.

Ad oggi non ci sarebbe nessuna trattativa concreta, però l’apprezzamento sarebbe reale. Se questo scenario dovesse concretizzarsi, i campani avrebbero in mente di puntare su Gattuso. Tuttavia, l’ex Milan non sarebbe l’unico nome che piace a Iervolino: ci sono anche Pirlo e Farioli, entrambi reduci da un’esperienza in Turchia.

Ad ogni modo, la Salernitana spera di proseguire con Paulo Sousa, autore di un ottimo lavoro che ha portato la squadra ad una salvezza tranquilla.

Le prossime settimane saranno determinanti: per il portoghese sarebbe difficile rifiutare una proposta del Napoli, che sta comunque valutando diversi profili per la panchina.