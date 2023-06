20 milioni con contropartita: la Juve beffa l’Inter

La Juventus potrebbe completare l’acquisto dell’interessante calciatore, beffando i rivali dell’Inter che lo seguono da tempo

Non hanno fatto un campionato simile, ma alla fine entrambe si erano qualificate per la prossima Champions League. Le note vicende giudiziarie, poi, hanno retrocesso la Juventus al settimo posto finale in classifica, mentre ai tifosi dell’Inter è anche restato l’amaro in bocca per la sconfitta in finale di Champions – giocandosela alla pari – contro il Manchester City di Guardiola.

Ora le due società pensano soltanto a ripartire, ferite del 2023 messo alle spalle. I nerazzurri hanno una certezza in più che si chiama Simone Inzaghi, mentre i bianconeri avrebbero riconfermato Massimiliano Allegri, sapendo però di dover attendere il tecnico toscano che ha una mega offerta dall’Arabia Saudita.

Sarebbe solo un problema in più per la Juve, quello di doversi anche mettere a fare i casting per la nuova guida tecnica. Come se non bastassero le grane di mercato… Innanzitutto lasceranno Angel Di Maria e e Leandro Paredes. Inoltre c’è Dusan Vlahovic che potrebbe dire addio per l’offerta giusta dopo un anno e mezzo deludente in bianconero. Certamente però, la Juve aveva già intenzione di spendere per tornare da subito competitiva ed è quello che farà.

20 milioni e scambio: Inter beffata dalla Juve

C’è un obiettivo di cui si parla praticamente da un anno, ma su cui si sarebbe inserita anche la stessa Inter.

Le due squadre rivali pensano anche al futuro, nel mirino di entrambe un ventiduenne che potrebbe crescere in rosa per diventare titolare nei prossimi uno-due anni. Si tratta dell’interessante scoperta dell’Empoli, Fabiano Parisi. Il difensore ha giocato per tre anni in azzurro ed ora attende una grande chiamata. Le richieste dei toscani, però, non sono basse.

La Juve starebbe pensando ad un’offerta che farebbe protendere l’Empoli verso un ‘sì’, prima che possa arrivare l’Inter. Stando alle ultime voci di mercato, infatti, i bianconeri potrebbero contare sul cartellino di un attaccante interessante da inserire nell’offerta, ovvero Matías Soulé, classe 2003.

Il calciatore argentino interessa a diverse squadre, ma la Vecchia Signora potrebbe inserirlo nell’affare ed abbassare così le pretese del club toscano che si aggirano sui 18 milioni di euro.