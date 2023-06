Colpo dal Bayern: l’Inter non si ferma più

L’Inter sta già programmando la prossima stagione con Marotta che guarda in casa del Bayern Monaco: le ultimissime

L’Inter è tornata a testa alta da Istanbul, dove ha giocato alla pari con il Manchester City di Pep Guardiola senza però riuscire a portare a casa la Champions League.

Gli inglesi si sono imposti per 1-0, grazie al gol siglato da Rodri nella ripresa. I nerazzurri hanno avuto molte occasioni per rimettere in piedi il match ma le hanno sprecate. Nonostante la sconfitta, i tifosi interisti sono orgogliosi della prestazione offerta dalla truppa di Simone Inzaghi e sono convinti che il prossimo anno si potrà tentare di nuovo la scalata al sogno chiamato Champions. La pensa così anche la dirigenza nerazzurra, già al lavoro per allestire una rosa in grado di competere su tutti i fronti.

Tuttavia, le eccellenti prestazioni di alcuni protagonisti della cavalcata nerazzurra hanno attirato l’attenzione di molti big club europei. In particolare, sembra che dopo la finale di Champions League siano stati in molti a chiedere informazioni su André Onana, l’estremo difensore camerunese arrivato a Milano la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax.

Con il passare dei mesi Onana ha scavalcato Handanovic nelle gerarchie di Simone Inzaghi, sempre più convinto dalle ottime performances dell’ex portiere dei lancieri olandesi. Proprio con Onana è arrivata la svolta per l’Inter, che nella seconda parte di stagione ha cominciato a inanellare una serie di risultati utili che l’hanno portata a conquistare la Coppa Italia e a sfiorare la Champions.

L’Inter pesca in casa Bayern: nerazzurri vicini al colpo

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport alcuni club di Premier League sarebbero disposti a sborsare cifre importanti per convincere l’Inter a lasciar andare Onana. Tuttavia, sempre stando a quanto scrive la Rosea, la dirigenza interista non ha intenzione di scendere sotto i 60 milioni di euro per il numero uno camerunese.

Non è detto che il Chelsea non accetti di versare una tale somma, dato che nel recente passato i Blues hanno messo a segno dei colpi di mercato molto onerosi. In caso arrivi davvero un’offerta di questo tipo da Londra, l’Inter sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative.

Marotta e Ausilio non si farebbero trovare impreparati e avrebbero già pronto il possibile sostituto. Il primo nome sul taccuino dei due dirigenti nerazzurri è quello di Yann Sommer, 34enne portiere del Bayern Monaco e della Nazionale svizzera.

Sommer è arrivato al Bayern lo scorso gennaio dopo nove stagioni con il Borussia Moenchengladbach. Il 34enne ha ancora 2 anni di contratto con i bavaresi ma l’Inter è disposta a provarci seriamente in caso di addio di Onana. L’alternativa è Guglielmo Vicario dell’Empoli.