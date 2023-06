De Zerbi a Napoli o Juve? C’è l’annuncio in diretta

Il Napoli sta cercando il nuovo allenatore. Non è facile la ricerca dell’erede di Spalletti, e un nome molto apprezzato è quello di Roberto De Zerbi

Luciano Spalletti ha detto addio al Napoli e tutti si chiedono chi sarà il prossimo allenatore della squadra azzurra. Il presidente De Laurentiis sta valutando il sostituto, e ha parlato addirittura di una lista di ben 40 nomi.

Probabilmente, in realtà non ci sono così tanti candidati, anche se è certo che un tecnico in particolare piace parecchio, e non solo a lui. Si tratta di Roberto De Zerbi, che dopo la positiva esperienza al Sassuolo è andato in Premier League.

È subentrato in corsa al Brighton, che aveva perso il suo allenatore Potter, chiamato dal Chelsea. L’italiano ha fatto un ottimo lavoro, perché ha portato la squadra per la prima volta in Europa League, e seppur faticando a trovare continuità di risultati ha espresso un calcio sempre piacevole e propositivo. De Zerbi è un allenatore che si mette nella scia di Guardiola e dei suoi “discepoli”.

Non ci sono dubbi che De Laurentiis lo teneva in considerazione per riportarlo in Italia. Non si sa se ci sia mai stato un contatto o meno (l’allenatore è comunque sotto contratto), ma è sicuro che De Zerbi resterà al suo posto, perché non intende lasciare la Premier League.

De Zerbi chiude la porta al Napoli e alla Serie A

La speranza dei tifosi del Napoli, infatti, si infrange senza appello. E’ stato lo stesso bresciano a spiegare che non ha alcuna intenzione di lasciare il Brighton.

“Amo l’Italia e il nostro calcio – ha detto durante una diretta sulla “BoboTv” su Twitch – ma ora sto bene in Premier e non ho mai avuto dubbi sul futuro. E poi ho preso un impegno. Certo che se dovesse capitare una cosa grave si può anche litigare, ma in questo caso noi andiamo d’accordissimo e non c’è nessuna squadra che può farmi cambiare idea, perché ho preso un impegno”.

Niente da fare, quindi, anche se poi l’allenatore ha aperto una porticina: “Tornerò in Italia prima o poi, ma devo dire che mi piace stare fuori e l’emozione che si prova in Inghilterra e i loro stadi. Inoltre sto migliorando la conoscenza della lingua e del calcio”. Insomma, niente da fare per De Laurentiis e per i tifosi del Napoli. Non è il momento giusto per provare a portare De Zerbi lontano dalla Premier League.