Diletta in costume toglie il fiato: visione da capogiro

La bellissima showgirl, ormai al settimo mese di gravidanza, non rinuncia a meritati momenti di relax: la sensualità è intatta

C’è chi la critica per il presunto uso eccessivo di filtri, photoshop e quant’altro nelle istantanee che la ritraggono col pancione. C’è chi sostiene che dovrebbe rassegnarsi agli inevitabili cambiamenti di un corpo che tra due mesi darà alla luce il suo primo figlio.

Diletta Leotta è sempre al centro delle chiacchiere di chi, evidentemente, non si fa proprio una ragione della sua bellezza, della sua sensualità, della sua avvenenza: dal pancino al pancione, insomma, il risultato non cambia. Guardare per credere.

Fortunatamente, tutti gli sportivi hanno potuto godere della sua partecipazione alle trasmissioni DAZN fino all’ultima giornata di Serie A. Con il parto previsto per agosto infatti, l’instancabile conduttrice siciliana ha fatto il suo dovere fino in fondo, regalando al solito simpatia, competenza e rubando ovviamente l’occhio ai milioni di ammiratori che la seguono quotidianamente anche sui social.

Già, meno male che esiste Instagram, staranno pensando in molti. Perchè a campionato finito il famoso social è lo strumento migliore per essere aggiornati sullo stato fisico della showgirl, che dopo una lunghissima stagione si è concessa un meritato riposo sulle rive del lago di Garda. Da cui ha condiviso coi fans degli shooting che ne hanno evidenziato l’intatta bellezza.

Diletta spopola su Instagram: sensualità senza pari

Prima di concedersi qualche giorno di relax con l’inseparabile compagno Loris Karius, l’ex volto della Serie B per Sky Sport aveva rilasciato delle dichiarazioni sullo scottante tema del sesso in gravidanza.

Stuzzicata sull’argomento da Daniele Battaglia, conduttore radiofonico di Radio 105, Diletta aveva candidamente affermato che “C’è il punto di vista delle donne ma c’è anche quello dell’uomo. Non è infatti detto che psicologicamente l’uomo abbia voglia di avere un rapporto. Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non deve essere assolutamente toccata. In ogni caso contano le dimensioni….della pancia“.

La questione ovviamente è stata oggetto di grande dibattito tra gli appassionati del genere, sempre a caccia di nuovi pettegolezzi sul ‘privato’ della bella sicula. Che intanto mette tutti d’accordo condividendo su Instagram uno splendido scatto che la vede sdraiata, in costume intero, nella perfezione della sua forma fisica. Pancia inclusa, ovviamente.

Diletta non ha perso un grammo della sua sensualità e soprattutto della sua serenità: un fattore vieppiù importante in vista dell’avvicinarsi del grande evento. Tra chi non vede l’ora di vedere una bella foto di famiglia con la nascitura, e chi ha già fatto partire il countdown per il suo ritorno sul piccolo schermo dopo il parto, Diletta è sempre la più amata dagli italiani.