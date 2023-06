In costume è straripante: Federica Nargi toglie il fiato

Federica Nargi da urlo. Ancora una volta i vestiti che indossa non riescono a contenere le meravigliose curve

Ex velina di Striscia la Notizia, romana, classe 1990 e soprattutto meravigliosa. Non ci sarebbe bisogno di dire altro per presentare la meravigliosa trentatreenne, Federica Nargi, uno dei volti più belli della tv italiana. Splendida ed anche molto brava, fin qui ha anche avuto un’ottima carriera.

Ovviamente la Nargi non poteva che non avere milioni di fan al seguito. E non soltanto per quanto riguarda la tv.

La bellissima showgirl e conduttrice ha tantissimi seguaci sui profili social, su Instagram fa battere milioni di cuori con post sempre audaci.

La sua è la classica storia di una velina che sposa un calciatore? Be’, sì. Il fortunato ad aver sposato la splendida romana è l’ex attaccante di Juventus, Milan, Sassuolo e Cagliari, Alessandro Matri, oggi trentottenne.

I due stanno felicemente insieme da tanti anni, Federica infatti non ha mai fatto raccontare di sé per fidanzati VIP da quando è famosa, tranne appunto che per l’attaccante di Sant’Angelo Lodigiano. Insieme hanno avuto due figlie, Sofia e Beatrice.

Nargi hot: in costume toglie il fiato

La stupefacente ex velina di strada ne ha fatta. Aveva solo 18 anni quando la vedemmo per la prima volta sul piccolo schermo, e intanto oggi la conosciamo anche come ex concorrente di Pechino Express – Avventura in Oriente, o conduttrice tra i tanti programmi, di Premium Magazine e Colorado.

Ma non finisce qui, perché la bellissima Federica ha anche posato per tantissimi marchi con il suo corpo da urlo, che presenta misure come 84-63-89.

Marchi importanti, non a caso, hanno richiesto la bellezza della conduttrice: Goldenpoint, Kia, Valsoia, Vodafone, Yamamay, Garnier, Samsung, Rebecca Gioielli e Primadonna.

Parliamo delle stesse che da anni fanno ammattire i fan su Instagram, dove – come già detto – la meravigliosa Federica è adoratissima. Proprio per una pubblicità, oggi posa in costume e certo gli ammiratori ne saranno ben contenti.

L’indumento, modello intero, non copre infatti abbastanza. Le forme della stupenda classe ’90 non possono essere coperte tutte e così, gli occhi finiscono sia sulle sue gambe perfette che sul décolleté da capogiro. Ancora una volta, la bellissima capitolina lascia il segno e fa venire un bel mal di testa ai fan.