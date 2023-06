Inter, Kessie ha deciso tutto: colpo di scena inaspettato

Dopo la finale di Champions League persa con il City, l’Inter è pronta a compiere l’assalto per prendere Kessie

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi si è conclusa con la finale di Champions League persa sabato scorso a Istanbul contro il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Nonostante i grandissimi sfavori del pronostico, grazie ad una super prestazione, la ‘Beneamata’ è riuscita a sfiorare una vittoria davvero incredibile.

I nerazzurri, di fatto, sono stati capaci di far incanalare la gara sui binari a loro più congeniali. L’Inter, infatti, è stata bravissima a chiudersi, ma senza quasi mai subire completamente gli attacchi del Manchester City guidato da Pep Guardiola.

Anzi, dopo aver subito il gol di Rodri, i nerazzurri hanno avuto più di un’occasione per riportare il risultato in parità, soprattutto con quella capitata a Romelu Lukaku che, però, di testa ha mandato il pallone proprio addosso ad Ederson.

Una volta archiviata la finale di Champions League, l’attenzione dei dirigenti dell’Inter è tutta focalizzata verso la sessione di calciomercato di quest’anno.

L’obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio, di fatto, è quella di regalare a Simone Inzaghi, il quale dovrebbe quasi sicuramente restare ancora sulla panchina interista, una squadra ancora più competitiva. Tra i nomi accostati al team meneghino è sicuramente quello di Franck Kessie.

Calciomercato Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono pronti a trattare per Kessie: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘sport.es’, infatti, l’Inter la settimana prossima si fionderà sul centrocampista.

I dirigenti nerazzurri avevano chiesto di rimandare ogni discorso dopo la finale di Champions League contro il Manchester City. Mentre adesso, vista l’impossibilità di investire circa 30 milioni di euro, sono pronti a proporre al Barcellona uno scambio.

Tra le due società ci sono stati già diversi contatti per discutere del futuro di Franck Kessie, anche se entro una settimana dovrà essere presa una decisione definitiva sul futuro del calciatore ivoriano.

L’Inter, di fatto, vuole accelerare i tempi per evitare l’intromissione nella trattativa per arrivare all’ex Milan di qualche club della Premier League, i quali hanno sicuramente una potenza economica maggiore rispetto a quella della ‘Beneamata’.

Marotta ed Ausilio, inoltre, potrebbero puntare sulla possibile voglia di Kessie di tornare in Italia. Il giocatore, nel frattempo, ha comunicato al Barcellona che, al momento, ha voglia di restare in blaugrana. Tuttavia, il club catalano gli ha comunicato che l’anno prossimo non avrà dei minuti.