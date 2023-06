La Juve paga la clausola e piazza il colpo in attacco: 40 milioni

Molto da rifare nell’organico bianconero, spunta la pista per l’attaccante erede di Vlahovic e Milik sul quale piovono attenzioni anche dalla Premier League ad un prezzo concorrenziale

Tempo di rivalutazioni, addii e nuove scommesse. La Juventus non può fare altro che rimboccarsi dovutamente le maniche per scacciare i demoni della passata stagione e presenziare la fase preparatoria alla stagione che verrà con lo spirito della vincente.

Sul mercato, come logico, la dirigenza bianconera sta trovando appigli ovunque per smorzare l’impatto di un folto centrocampo che verrà improvvisamente decimato al netto delle tante uscite, mentre sarà necessario almeno un altro centravanti di spessore che possa dar man forte al reparto a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dusan Vlahovic resta il fulcro centrale del progetto bianconero del tecnico toscano, ma le sue prestazioni in stagione sono state sotto la media. Ciononostante il suo profilo piace a tante altre realtà europee, motivo per il quale la Juventus si guarda attorno.

Con l’unica conferma in Moise Kean, riscattato dall’Everton per 28 milioni, anche Arek Milik è con un piede dentro e uno fuori il progetto. Non è stato esercitato il diritto di riscatto e ora su di lui spinge forte la Lazio di Claudio Lotito.

Calciomercato, Juve in contesa con club di Premier per l’erede di Vlahovic

Intanto la nuova dirigenza ha sondato alcune potenziali giovani leve che potrebbero facilmente prenderne il posto. Una di queste è il centravanti maliano El Bilal Touré, reduce da un’ottima stagione nel campionato spagnolo de La Liga con la maglia dell’Almeria.

Quest’ultimo ha destato però le attenzioni di tanti altri club di Premier League fra cui soprattutto il West Ham che, a sua volta, potrebbe perdere tanti centravanti da Gianluca Scamacca – vicino al possibile rientro in Serie A – a Danny Ings, passando per Michail Antonio.

Touré piace anche a Burnley, Everton, Brentford e Wolverhampton, ma il suo cartellino non è certo a portata di tutti: l’Algeria aveva infatti piazzato sul suo capo una clausola rescissoria da 40 milioni di euro sulla quale soltanto il club londinese degli ‘Hammers’ avrebbe lanciato segnali positivi d’intesa.

La Juventus deve dunque lottare a denti stretti per l’assalto definitivo, ma molto dipenderà da quanto urgente potrà diventare l’arrivo di un nuovo centravanti a seguito della partenza – nient’affatto certa – di Vlahovic. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.