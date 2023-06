Lo scambio è incombente: l’Inter fa affari in Premier

Milano-Londra è una tratta molto calda e l’Inter è pronta a chiudere lo scambio in Premier League: l’affare può andare in porto, tutto i dettagli

Milano-Londra, tratta bollente. Il calciomercato si prende la scena, ora che la stagione 2022/2023 per club si è definitivamente chiusa. L’Inter, dopo la finale Champions, si mette al lavoro con diverse ipotesi di trattative già sul tavolo. Marotta e Ausilio vivranno giorni intensi tra acquisti e cessioni.

Come ormai da qualche anno, i dirigenti nerazzurri dovranno anche vendere per fare cassa e non è escluso qualche addio eccellente per mettere a posto un bilancio che ha ricevuto comunque una sostanziosa boccata d’ossigeno grazie agli introiti della Champions. Un’altra arriverà, come detto, dalle operazioni sul mercato e c’è una tratta che sembra essere già bollente, quella che da Milano, sponda Inter, porta a Londra, precisamente al Chelsea.

Con i Blues sono tanti i nomi in ballo ed altri potrebbero aggiungersi nell’ambito di un vertice che si terrà nei prossimi giorni. Il direttore sportivo Ausilio, infatti, è pronto a volare a Londra per una riunione con i dirigenti dei Blues.

In primo piano, ovviamente, il futuro di Lukaku, per il quale l’Inter spera di strappare un altro prestito. Stessa soluzione che potrebbe essere ideale per riportare in Italia Kalidou Koulibaly, mentre a fare il percorso opposto potrebbe essere Onana.

Il portiere camerunese è in cima alle preferenze di Pochettino, alla ricerca di un nuovo estremo difensore e proprio l’ex Ajax potrebbe finire in uno scambio.

Calciomercato Inter, Onana al Chelsea con lo scambio: doppia opzione

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, Inter e Chelsea potrebbero decidere di imbastire un’operazione che, oltre a Onana, coinvolgerebbe anche un altro calciatore.

Con la cessione del camerunese, Marotta e Ausilio dovrebbero individuare un altro portiere per l’Inter e a offrirglielo potrebbero essere proprio i Blues. Uno tra Kepa Arrizabalaga e Edouard Mendy potrebbe, infatti, finire nella trattativa tra le due società.

Per Onana il club londinese può arrivare ad offrire fino a 60 milioni, una cifra che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di uno dei due portieri.

In questo modo, l’Inter farebbe comunque una importante plusvalenza, considerato che Onana è arrivato a parametro zero, ma allo stesso tempo non dovrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

Dovessero mettersi d’accordo le due società, ci sarebbe poi da far quadrare i conti anche dal punto di vista degli ingaggi, visto che sia Kepa che Mendy hanno stipendi che superano i limiti vigenti in casa nerazzurra.