Sinisa Mihajlovic, brividi nel mondo del calcio: annuncio toccante

A 6 mesi di distanza dalla sua morte, è arrivato l’annuncio toccante nei confronti di Sinisa Mihajlovic, tanto da scatenare brividi nel mondo del calcio, ecco cosa è accaduto

La sua scomparsa prematura ha sconvolto i tanti appassionati di pallone, anche se nel corso di questo tempo non sono mancati i ricordi su quanto fatto dentro ed al di fuori del rettangolo di gioco da parte di un combattente in tutti i sensi.

Era il 16 dicembre quando giunse la famigerata notizia della sua dipartita, solo qualche giorno dopo arrivò quella di Gianluca Vialli a scuotere il calcio italiano e non solo. Quel giorno, Mihajlovic si dovette arrendere ad una terrificante malattia, in una vita dove gli era accaduto di tutto.

A partire dalla sua infanzia, non comune come le altre, in quanto Sinisa Mihajlovic vide con i suoi occhi le devastazioni della guerra in Jugoslavia, ma la passione per il pallone fu un modo per distrarlo da quanto stava avvenendo dalle sue parti e lo portò a diventarne un protagonista sin da giovane.

Sinisa Mihajlovic choc: Annuncio sconvolgente

A soli 23 anni riuscì nell’impresa di conquistare la Coppa dei Campioni con la Stella Rossa, prima squadra slava di sempre a laurearsi campione d’Europa. Pochi mesi dopo arrivò l’opportunità di approdare nel nostro calcio alla Roma, anche se le sue migliori stagioni le giocò tra Sampdoria e Lazio.

Concluse la sua carriera da calciatore nell’Inter, dove poi partì come vice di Mancini quella di allenatore. Fu per un breve periodo Ct della Serbia, ma per il resto si è seduto su panchine della Serie A, iniziando tale avventura a Bologna, e concludendola nella medesima città emiliana.

Lo scorso settembre arrivò per il tecnico serbo l’esonero, ma fu anche un modo per passare gli ultimi mesi della sua vita insieme alla sua famiglia. Da marzo aveva iniziato un nuovo ciclo di cure, dopo la leucemia riscontrata 3 anni prima. Proprio a Bologna ha lasciato un segno indelebile, come ha avuto modo di testimoniare Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del club felsineo.

In un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, ecco quali sono state le parole su Sinisa Mihajlovic da parte dell’ex dirigente di Chievo ed Atalanta: “Ci ho passato poco tempo insieme, trovandosi quasi sempre in Ospedale, ma è stata per me una grande esperienza conoscerlo. Ci ha lasciato un grandissimo messaggio, quello di non aver mai mollato, in ogni momento della sua vita ha sempre cercato di reagire alle varie avversità“.