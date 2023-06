Brozovic ‘venduto’: l’Inter ha già il sostituto

Torna in auge la possibilità di una cessione del play croato: Marotta muove i suoi fili per il prestigioso sostituto

Qualcosa si è rotto, inutile negarlo. Da colonna imprescindibile della squadra a possibile uomo-mercato in uscita, Marcelo Brozovic ha visto cambiare il suo status all’interno della rosa nerazzurra per una serie di motivi. Se vogliamo anche di incredibili coincidenze.

Dapprima un infortunio alla coscia, che lo ha tenuto fuori nelle gare pre-Mondiale. Poi le ottime performances di Hakan Calhanoglu, schierato nel ruolo di playmaker di centrocampo al suo posto. Successivamente il pressing del Barcellona, che a gennaio è andato molto vicino ad uno scambio tra il croato e Franck Kessié, già nel mirino del club meneghino.

È quindi accaduto che, anche una volta tornato disponibile, ‘Brozo’ non è stato più considerato un intoccabile. Qualcuno potrebbe far notare che nella partita più importante della stagione – la finale di Istanbul – Inzaghi gli ha affidato le chiavi della squadra. Sì, ma c’era Mkhitaryan in precarie condizioni, con non più di 30′ nelle gambe.

Altrimenti, sussurra qualcuno, avrebbe giocato l’armeno, col turco nel ruolo di Brozovic.

Insomma, circolano con sempre più insistenza le voci di un addio del centrocampista, per il quale i club di Premier sono disposti ad accontentare le richieste di Marotta. Il quale, dall’alto della sua abilità, ha già trovato il sostituto.

Marotta a tutta per il vecchio pallino: le possibili contropartite

È dai tempi in cui la squadra nerazzurra era allenata da Antonio Conte che l’Inter cerca di arrivare al giovane talento di scuola Roma.

Le mutate esigenze di mercato, assieme a contingenze anche di natura economica, hanno finora impedito all’Inter di affondare veramente il colpo. Anche perchè sussisteva, allora, la concorrenza della Juve. E oggi, assieme al club bianconero, anche quella della stessa Roma. Davide Frattesi è però un autentico pallino del dirigente meneghino, impegnato a convincere il dirimpettaio Carnevali anche con l’aiuto di talune contropartite tecniche.

Una di queste può essere assolutamente Samuele Mulattieri, il giovane bomber protagonista di una grande stagione col Frosinone, che è salito in Serie A in carrozza vincendo il campionato. Assieme all’ex Crotone, Raoul Bellanova e Kristjan Asllani sono le altre prime proposte di Marotta per iniziare ad abbassare il costo del cartellino del centrocampista.

La concorrenza resta agguerrita, questo bisogna riconoscerlo. L’Inter tenta la carta dello scambio multiplo in attesa di capire se, attraverso la cessione di qualche big – che potrebbe comunque essere necessaria per poi operare con più libertà – possa sbaragliare le rivali con un’offerta solo cash. Frattesi è diventato l’obiettivo numero uno del mercato nerazzurro.