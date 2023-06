CR7-Georgina, indiscrezione pazzesca: cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, altro che divorzio: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

Cristiano Ronaldo ha deciso di accettare l’offerta dell’Al Nassr cambiando radicalmente panorama calcistico e obiettivi. Scopo del portoghese cinque volte pallone d’oro è quello di innalzare il livello del calcio saudita.

Ronaldo ha appena concluso la stagione al secondo posto, alle spalle dell’Al Ittihad dell’ex compagno al Real Madrid Karim Benzema, e progetta un futuro radioso con la maglia del club saudita.

Di sicuro ciò che non gli manca è la voglia di divertirsi correndo dietro alla palla: lo dimostra anche il fatto che all’età di 37 anni è ancora nel giro della nazionale portoghese.

Dal punto di vista sentimentale il rapporto con l’argentina Georgina Rodriguez prosegue tutto sommato bene sebbene non manchino momenti difficili nei quali la coppia si trova ad affrontare ogni problema di sorta.

Ad esempio, media spagnoli e inglesi parlano ormai da tempo che Georgina sperperi il denaro che ha a disposizione in cose assolutamente inutili e ciò non piace tanto a Ronaldo che è noto da sempre per essere una persona molto attenta a questo tipo di cose.

Oltre a questo, nelle ultime ore stanno circolando insistentemente nuove indiscrezioni circa il nuovo passo in avanti che la coppia vorrà fare.

Ronaldo-Georgina: novità in arrivo?

Ronaldo e Georgina si conoscono ormai da diversi anni e hanno vissuto insieme momenti importanti. Da Madrid a Torino passando per Manchester e Riyad: la bella argentina è sempre stata accanto al suo compagno e, contestualmente, il portoghese ha sempre dimostrato di amarla gestendo alla grande tutte le pressioni del caso. I due infatti sono delle proprie star sui social e spesso devono lottare non poco per preservare la loro privacy.

Nelle ultime ore arrivano novità importanti circa il momento sentimentale vissuto dai due. Stando alle informazioni raccolte dal portale OkDario, i due sono in procinto di compiere il grande passo, ovvero quello di sposarsi dopo diversi anni di fidanzamento.In questo momento entrambi si trovano a Madrid per motivi di lavoro, ma secondo molti starebbero firmando un accordo pre-matrimoniale che prevede una serie di aspetti interessanti.

Anzitutto, stando a OkDario, l’accordo prevede che a Georgina vadano 100mila euro al mese per il resto della sua vita. E in più Ronaldo concederà alla sua futura consorte la proprietà della sua casa di nascita a Madeira.