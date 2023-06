Dalla Roma alla Juve: subito 4 milioni

La Roma rischia di perdere un suo gioiello per una cifra davvero esigua: la Juventus sta aumentando il pressing in attesa della fumata bianca

I bianconeri hanno deciso di puntare sui giovani italiani per ricostruire una rosa competitiva in futuro. L’esclusione dalla Champions League costringerà “La Vecchia Signora” a cedere anche qualche pezzo pregiato durante questa estate.

Il mercato che si sta per aprire ufficialmente il prossimo 1° luglio sarà di certo non semplice per quanto riguarda la Juventus. Il club bianconero può vantare il monte ingaggi più alto (per distacco) del campionato italiano.

I bianconeri hanno un roster che tiene il passo, almeno come spese, delle altre big d’Europa. Il mancato pass per la Champions League del prossimo anno ha portato ad una doverosa riflessione per quanto riguarda i bilanci.

Serve fare un po’ di flusso di cassa per poter finanziare i colpi in ingresso. Vlahovic è l’indiziato numero uno per portare cash fresco, con diversi club di Premier League, oltre al Bayern Monaco, pronti a fare uno sforzo per accaparrarselo.

Con 70-80 milioni in cascina poi Cherubini, Calvo e Manna potranno concentrarsi sul rifacimento della rosa. Il diktat societario è quello di rinverdire la lista di giocatori a disposizione di Allegri, con un occhio particolare agli italiani in rampa di lancio.

Come avvenuto spesso in passato, i bianconeri vogliono portare a Torino i migliori profili under 23, potendo sfruttare anche la squadra B per farli crescere.

La Juventus punta Missori: 4 milioni per convincere la Roma

L’ultima notizia sul fronte mercato per la Juventus riguarda l’assalto ad un giovane gioiello della Roma. Stiamo parlando di Filippo Missori, terzino destro classe 2004, punto di forza della Primavera giallorossa e delle Nazionali giovanili.

Come riportato da Tuttosport, secondo le indiscrezioni raccolte dall’insider di mercato Romeo Agresti, la Juve pensa a Missori per la fascia destra.

Il ragazzo romano, nato e cresciuto nel vivaio giallorosso, ha debuttato in Serie A in questa stagione, giocando da titolare nelle due trasferte di Bologna e Firenze.

Dotato di un buon fisico e di una grande corsa. è uno dei “bambini” che Mourinho ha aggregato costantemente alla prima squadra. A soli 19 anni sembra già pronto al salto con i grandi.

La Juventus ha la possibilità di aggregarlo anche alla squadra B per fargli disputare il campionato di Serie C da titolare. Sul piatto ballano circa 4 milioni, una cifra che alla Roma farebbe comodo per sistemare i bilanci, con una plusvalenza in grado di dare ossigeno alle casse.

Dal punto di vista tecnico Tiago Pinto vorrebbe evitare di perdere uno dei suoi migliori prospetti, ma i paletti del Financial Fair Play potrebbero costringerlo ad accettare.