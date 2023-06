L’Inter bussa in Spagna: trovato l’erede di Skriniar

Inter sul mercato alla ricerca del sostituto dello slovacco, destinato a sbarcare al Paris Saint Germain: notizie dalla Spagna

Beppe Marotta e il resto della dirigenza dell’Inter, dopo aver confermato Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, sono impegnati a trovare nuovi calciatori sul mercato.

La finale di Champions League contro il Manchester City, nonostante la bruciante sconfitta, è stata comunque una vetrina positiva per il club che pertanto vuole proseguire su questa strada e continuare a stupire l’Europa calcistica. Non sarà facile, ma ci sono tutti i presupposti affinché si possa fare bene.

Sul mercato la dirigenza dovrà lavorare sodo anzitutto per concedere a Inzaghi una difesa che è rimasta orfana di uno dei suoi migliori interpreti: Milan Skriniar. Lo slovacco, promesso sposo del Paris Saint Germain dallo scorso gennaio, dovrà essere sostituito con un giocatore che ne sappia replicare le caratteristiche migliori.

Di sicuro non sarà facile, ma il mercato dei difensori in Europa, almeno in questo momento, offre numerose opportunità e l’Inter non vuole farsi trovare impreparata.

Sostituire Milan Skriniar, difensore che a Milano ha lasciato una traccia importante, non sarà affatto facile ma sul mercato esistono diverse opzioni per la difesa.

Calciomercato Inter, sostituto Skriniar: occhi puntati su Diakhaby

In Spagna, ad esempio – stando alle informazione riportate dal portale Fichajes.net – la società avrebbe messo gli occhi sul difensore del Valencia Mouktar Diakhaby, centrale francese 26enne che sembra aver terminato il suo percorso in terra spagnola.

Arrivato nel 2018 dal Lione per poco più di 15 milioni di euro, Diakhaby ha espresso una piccola parte del suo potenziale nonostante abbia il merito di aver dato tutto per la maglia dei valenciani. Di sicuro al Mestalla i tifosi si aspettavano molto di più da lui, ma non bisogna dimenticare che ha avuto non pochi problemi con i vari allenatori. In ultimo con Ruben Baraja con il quale non ha stretto un buon rapporto.

Oltre all’aspetto meramente tecnico, bisogna rammentare che in questo momento il Valencia è quasi costretto a far cassa e a vendere quelli che considera i suoi gioielli per motivi perlopiù di bilancio. Ebbene, Diakhaby è per questo sul mercato: l’Inter porterebbe approfittare di tale situazione e portare a casa un buon colpo considerata l’età. Stiamo pur parlando sempre di un 26enne che nei suoi anni spagnoli ha dimostrato ottime qualità. Staremo a vedere.