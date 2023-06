Minigonna e tacchi da sogno: Paola Di Benedetto toglie il fiato

Paola Di Benedetto ha fatto il pieno di like su Instagram dopo l’ultima foto pubblicata: il suo outfit ha scatenato i fan

Più che GialappaShow, bisognerebbe parlare di Gialappa’s Boom. Il programma in onda su TV8 sta ottenendo riscontri elevatissimi in termini di ascolti, con il pubblico che non vedeva l’ora di vedere di nuovo all’opera la Gialappa’s Band assieme a tanti altri personaggi. Tra questi c’è anche Paola Di Benedetto in veste di co-conduttrice.

La 28enne di Vicenza, nota anche come modella, ha partecipato a numerosi programmi televisivi negli ultimi anni. Come conduttrice l’abbiamo infatti vista su Ante Factor, sempre su TV8, ma anche su Disconnessi on the Road (su Italia 1) e su RTL 102.5 Power Hits Estate. Nel 2022 Paola Di Benedetto è stata anche co-conduttrice del PrimaFestival.

La showgirl vicentina è diventata negli ultimi anni anche una voce molto nota in radio. Su Radio Zeta conduce il programma Generazione Zeta, mentre su RTL 102.5 la troviamo con la trasmissione Miseria e Nobiltà week-end. E non è tutto, perché la conduttrice e modella è comparsa anche in alcuni video musicali – Bomber de Il Pagante e Come Vuoi di Geolier – e campagne pubblicitarie, come quella di Acqua Vitasnella.

La grande fama raggiunta, ha permesso a Paola di Benedetto di aumentare sempre di più il suo seguito anche su Instagram, dove i fan non le fanno mancare mai stima, affetto e calore.

Sul famoso social, infatti, i follower di Paola Di Benedetto sono ormai oltre 1,7 milioni, a dimostrazione di come l’apprezzamento nei confronti della co-conduttrice di GialappaShow sia molto elevato.

Paola Di Benedetto è uno schianto sui social: la foto fa impazzire i fan

Anche Paola Di Benedetto sfrutta Instagram per mostrare a tutti i fan il suo fisico da urlo. Gli scatti pubblicati dalla showgirl vicentina sul noto social sono spezzo mozzafiato e mandano in visibilio i tantissimi follower.

In una delle ultime immagini Paola Di Benedetto si mostra in piedi su un parquet, con un abito e una minigonna di colore viola che mettono in risalto le sue splendide forme. Sempre nella foto Di Benedetto indossa anche delle scarpe con il tacco viola, anche se di una tonalità più scura.

Nella didascalia la showgirl ricorda i tanti appuntamenti radiofonici, invitando tutti i fan a seguire Radio Zeta, RTL 102.5, Tv8, Sky Uno e RTL 102.5 Play con Future Hits Live 2023. Sotto il post tantissimi complimenti da parte degli ammiratori. “Pazzesca“, scrive un fan, mentre un altro follower ritiene che la conduttrice sia “meravigliosa“.