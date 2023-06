Affare Milan-Monza: va in prestito ai biancorossi

I due club lombardi potrebbero imbastire una trattativa durante il calciomercato estivo: ecco il prestito che fa felice anche mister Palladino

Sono giorni davvero difficili quelli che Monza e Milan stanno vivendo, per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. Ha scritto vere e proprie pagine di storia alla guida del club rossonero, divenendo il presidente di un club italiano più vincente di sempre.

La sua passione per il calcio, dopo la cessione della società sette volte campione d’Europa, l’ha visto approdare con un nuovo sono nel cuore: portare il Monza ai vertici del calcio italiano. Ed in parte c’è già riuscito. Dalla storica promozione dalla Serie B fino all’ultimo campionato che ha visto la squadra di Palladino – un’altra delle intuizioni di Galliani e Berlusconi – arrivare all’undicesimo posto, salvandosi comodamente. Ma la storia non è finita qui.

Perchè le intenzioni della dirigenza brianzola rimangono le stesse di sempre: rinforzare con decisione la rosa biancorossa per puntare ad arrivare sempre più in alto. Ed in tal senso i rapporti eccellenti tra Galliani ed il Milan potrebbero favorire il Monza nella corsa ad alcune pedine di casa rossonera che nel corso degli ultimi mesi hanno fatto fatica a trovare spazio o ad esprimersi agli ordini di mister Pioli.

Colpaccio Monza: il gioiello fa felice Palladino

Acquistato dal Bordeaux nell’estate 2021 per 8,5 milioni di euro, Yacine Adli ha fatto tuttavia il suo esordio col Milan un anno dopo. Il ritiro estivo, post Scudetto, ha dato al francese la possibilità di mettersi in mostra nelle amichevoli estive dove è stato uno dei migliori. Una volta iniziata la stagione, però, il 22enne transalpino si è perso finendo di fatto nel dimenticatoio.

Stefano Pioli non lo ha impiegato praticamente mai ed è per tale ragione che il suo futuro lo porterà lontano – ma non troppo – dai rossoneri. Proprio il Monza pare fortemente intenzionato ad accoglierlo, in prestito, per dargli modo di giocare e mettersi in mostra. Il classe 2000 è reduce da sole 6 presenze, tutte in campionato, e 140′ in campo. Un bottino magrissimo che Palladino potrebbe spazzare via, prendendolo sotto la sua ala e dandogli la fiducia che al Milan, purtroppo, Adlì non ha ottenuto.

Adriano Galliani nelle prossime settimane potrebbe farsi avanti, iniziando la programmazione estiva dei biancorossi con i primi colpi da portare alla corte del confermatissimo Palladino. E Adlì, a titolo temporaneo, sarebbe una ghiotta occasione. Anche per il Milan che da tempo è entrato nell’ordine delle idee di lasciarlo andare via a giocare, in prestito, per prendere maggiore confidenza con il calcio italiano. Insomma, la vita pare tracciata: uno dei primi acquisti del Monza per la nuova stagione può arrivare proprio dai rossoneri.