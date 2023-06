Blitz in Italia: Donnarumma torna in Serie A

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe, a sorpresa, essere nuovamente in Serie A: arriva la proposta che può davvero sconvolgere il mercato estivo

Mancano ancora pochi giorni e la sessione estiva di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. Tra contratti in scadenza e nomi altisonanti pronti a cambiare casacca a suon di milioni, uno dei più importanti profili che è al momento tra i più forti portieri al mondo, potrebbe fare ritorno in Serie A.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del PSG e fresco vincitore della Ligue 1 con la squadra di Galtier. L’estremo difensore campano è costantemente tra i nomi più chiacchierati e avvicinati in sede di calciomercato.

Dopo l’esordio giovanissimo con la maglia del Milan, il grande salto sotto la Tour Eiffel per espressa richiesta dell’ex ds Leonardo. Ma, ora come ora, non è affatto certa la permanenza di Donnarumma in terra francese. Si è parlato a lungo di un ritorno al Milan, decisamente improbabile adesso visto che Maignan ha conquistato in breve tempo il cuore di dirigenza e tifosi rossoneri.

Ma anche di Inter e soprattutto Juventus. Ecco, in tal senso, non è affatto scontato che la carriera di Donnarumma continui ancora nel club di Al-Khelaifi: anzi. Il suo ritorno in Italia viene vociferato a bassa voce, per un’ipotesi clamorosa in vista dell’estate.

Secondo quanto viene riferito dalla pagina Twitter ‘Enganche’, notoriamente vicino all’ambiente bianconero, un nome sarebbe stato proposto alla Juventus recentemente. Ed è appunto quello di Gianluigi Donnarumma che, a Parigi, ha vissuto mesi complicati conditi anche da prestazioni non sempre brillanti e critiche feroci nei suoi confronti.

Donnarumma-Juve, ci risiamo: ecco cosa sta succedendo

Rafaela Pimenta e l’agenzia Raiola, viene scritto nel post visibile sul noto social metwork, ci riprovano: l’ex portiere del Milan era già stato accostato alla ‘Vecchia Signora, sin dal suo addio ai colori rossoneri a zero nell’estate 2021. Adesso la storia potrebbe ripetersi.

Viene inoltre riportato come, al momento, la Juventus non avrebbe ancora risposto all’idea avanzata dalla potente agente dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia che con il PSG rimane sotto contratto fino al giugno 2026. Tempo di riflessioni e valutazioni a riguardo, anche perchè a far spazio a Donnarumma sarebbe inevitabilmente Szczesny.

Il polacco, il cui contratto scadrà tra due anni, dovrebbe quindi trovarsi una nuova sistemazione per far sì che la Juve possa effettivamente prendere in considerazione la firma di ‘Gigio’.

Attenzione, poi, al fattore economico: Donnarumma, il cui cartellino viene valutato non meno di 50 milioni di euro, a Parigi percepisce un ingaggio che al momento sarebbe ben lontano dai parametri bianconeri. Ed è quindi, a prescindere, un’operazione decisamente complicata. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite e la Juventus non è nuova a colpi di scena che hanno già in passato fatto impazzire di gioia i tifosi della ‘Vecchia Signora’.