Ciclone Newcastle, non solo Barella: 60 milioni subito

Il calciomercato inizia a prendere sempre più piede. Tra le società più attive troviamo il Newcastle, che ha intenzione di rinforzarsi in vista della Champions League

La squadra bianconera si è resa protagonista di una grandissima stagione, visto il quarto posto conquistato con 71 punti. In vista della Champions League, il club inglese è intenzionato a regalare colpi importanti al tecnico Eddie Howe, soprattutto per la zona centrale del campo.

Negli ultimi giorni, infatti, la dirigenza del club londinese si è mossa per cercare di regalare alla piazza Nicolò Barella, che potrebbe lasciare l’Inter in caso di offerte importanti.

I Magpies sembrano pronti a mettere sul piatto un’offerta di circa 58 milioni di sterline – circa 60 milioni di euro per cercare di strappare il sì ai nerazzurri.

Tale proposta difficilmente verrebbe accettata dalla dirigenza nerazzurra, con il Newcastle che a quel punto può decidere di cambiare obiettivo. A tal proposito, la grande alternativa è stata già individuata dal club inglese.

Non solo Barella, il Newcastle ha individuato l’alternativa: è Tonali del Milan

L’alternativa di grande livello è rappresentata da Sandro Tonali. Eddie Howe apprezza e non poco il centrocampista rossonero, tanto da individuarlo come prima alternativa qualora Barella non si concretizzasse.

Il centrocampista si è rivelato indispensabile per il tecnico Stefano Pioli, che non vorrebbe privarsene. Qualora i bianconeri bussassero alle porte del club rossonero con 60 milioni di euro le cose potrebbero cambiare.

A queste cifre, infatti, la dirigenza rossonera può seriamente prendere in considerazione l’idea di cederlo, in modo da reinvestire quei soldi per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Barella o Tonali sarebbero due grandi colpi per il Newcastle, intenzionato a regalare un centrocampista top alla piazza. I bianconeri sono pronti a sbarcare in Italia, con Milan e Inter che ora tremano davvero.

Per il post Tonali, il Milan potrebbe gettarsi a capofitto su Frattesi o Milinkovic-Savic, entrambi già obiettivi della stessa Inter oltre che della Juventus. Sia per la mezz’ala del Sassuolo che per quella della Lazio, però, ci vorrebbe un investimento da almeno 30 milioni di euro cash.

Il serbo costerebbe di più lato ingaggio, visto che per legarsi a un altro club chiede quantomeno uno stipendio di 5-6 milioni di euro netti per quattro anni. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, le prime – già calde – di questo calciomercato estivo.