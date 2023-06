Inter, affare fatto in Serie A: cifre e dettagli

Primo movimento concreto in casa Inter in questi giorni di giugno che anticipano il calciomercato estivo. Cifre e dettagli dell’operazione

I giorni di giugno passano e l’apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato estivo 2023 si avvicina. Già in queste settimane le società stanno organizzando i primi movimenti, tra parametri zero, diritti di riscatto e acquisti da ufficializzare con il primo di luglio. In via di definizione strategie e panchine, ora sta arrivando il momento di fare sul serio.

L’Inter ha da pochissimo concluso la sua stagione con la sconfitta nella finale di Champions League, vinta dal Manchester City. In questi giorni sono in corso gli incontri tra Simone Inzaghi e la società. Una mossa sembra già decisa. L’operazione riguarda i nerazzurri, ma vede come grande protagonista anche la Salernitana. I campani infatti sono pronti infatti a chiudere per la permanenza di Lorenzo Pirola, con la compagine milanese che non dovrebbe controbattere.

Pirola, fresco di convocazione per l’Europeo U21 che vedrà protagonista anche l’Italia, si è trasferito alla Salernitana nell’estate scorsa in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Tutto fatto per Pirola, decisione già presa per riscatto e controriscatto

La società di Iervolino ha deciso di far valere la sua opzione, viste le prestazioni del ragazzo sotto la guida di Davide Nicola prima e Paulo Sousa poi. Un esborso da 5 milioni che andranno quindi a confluire nelle casse dell’Inter. I nerazzurri poi non si dovrebbero avvalere della possibilità di riportare indietro il prodotto del proprio vivaio per 8 milioni.

Questi infatti sono i giorni validi per esercitare i diritti di riscatto, sarà possibile farlo fino a venerdì 16 giugno. Poi dal 17 giugno al 19 si potranno far valere i diritti di controriscatto, ma questo nel caso di Pirola non dovrebbe accadere. Anche perchè, nonostante i circa 110 milioni di euro incassati dalla Champions League, l’Inter ha bisogno di introiti per finanziare la campagna acquisti. Quindi meglio i soldi subito piuttosto che aspettare l’Europeo U21, dove il ragazzo potrebbe anche aumentare il suo valore di mercato.

Forte di 26 presenze e due gol con la maglia della Salernitana, Pirola quindi si appresta a continuare il suo percorso di crescita in Campania.

Classe 2002, con Paulo Sousa è diventato perno inamovibile della difesa a tre. L’avventura con gli azzurrini e un altro anno da titolare potrebbe andare ad aumentare sensibilmente il suo valore, calcolando anche che i difensori centrali stanno diventando merce rara e l’Inter perderà Skriniar.

Chissà che i nerazzurri non saranno costretti a pentirsi della scelta di avere subito un introito, mentre la Salernitana in futuro potrebbe avere ben più che 3 milioni di incasso extra rispetto all’esborso fatto.