Juve, Cassano furibondo: “Sei un co….ne!”

L’ex fantasista Antonio Cassano non le manda mai a dire e nelle scorse ore ha sferrato un altro attacco: c’entrano la Juventus e Allegri

La Juventus ha vissuto una delle stagioni più complicate della sua storia e questo è sotto gli occhi di tutti. Il verdetto conclusivo è stato Conference League, con la ‘Vecchia Signora’ che non è riuscita ad effettuare il sorpasso sulla Roma in classifica nonostante il successo ai danni dell’Udinese. A dare il colpo di grazia, ovviamente, ci ha pensato la Corte d’Appello Federale, infliggendo una nuova penalizzazione da dieci punti.

Tale decisione ha tagliato le gambe alla truppa guidata da Massimiliano Allegri, che comunque sul campo ha conquistato la partecipazione alla prossime edizione della Champions. Ma non è bastato. Ad ogni modo, la squadra torinese si è resa protagonista in negativo, fin troppo spesso, di prestazioni non all’altezza delle aspettative nei mesi scorsi.

In tal senso, molte delle critiche da parte dei tifosi e non solo sono dirette verso Allegri, le cui idee di calcio generano non pochi pareri contrari. Tant’è che parecchi sostenitori del club di Exor avrebbero optato già da tempo per l’esonero del tecnico livornese, ma la visione della società è differente per adesso.

L’ex allenatore del Milan è stato preso di mira più volte per il proprio stile di gioco improntato alla difesa, un qualcosa che non piace per niente ad Antonio Cassano. L’ex fantasista di Bari è noto per essere un personaggio senza peli sulla lingua, il che lo porta di frequente ad attaccare in maniera anche abbastanza pesante determinate figure appartenenti al mondo del calcio.

Dai dirigenti ai calciatori e gli allenatori, passando perfino per i giornalisti. Cassano ne ha veramente per chiunque e nelle scorse ore, sul famoso canale Twitch della Bobo Tv, il classe ’82 (compirà 41 anni il 12 luglio) ha sferrato un duro colpo mediatico al radiocronista Francesco Repice, pur non nominandolo mai esplicitamente.

Cassano attacca Repice, intreccio con Allegri: ecco cosa è successo

Ricostruiamo il nastro. Repice è un grande estimatore di Allegri e, al termine della finalissima di Champions vinta dal Manchester City ai danni dell’Inter, il giornalista ha dichiarato che i ‘Citizens’ avrebbero vinto ben cinque coppe dalle grandi orecchie se in panchina, al posto di Pep Guardiola, ci fosse stato proprio il trainer toscano in forza alla Juventus.

Tale commento ha scatenato Cassano, il quale ha definito Repice “un co…..e“. L’ex attaccante, inoltre, si è soffermato sulla gestione economico/finanziaria della compagine di Manchester: “Quest’anno hanno venduto sei giocatori, chiudendo il mercato in attivo“. Cassano, poi, evidenzia come la Juventus, invece, abbia speso più di 200 milioni di euro negli ultimi due anni e presenti una situazione debitoria alquanto rilevante.

D’altronde, i risultati raccolti sul campo dalla Juventus nelle ultime stagioni non sono stati all’altezza dell’ambizione di un club così prestigioso. E Fantantonio, dal canto suo, ritiene che gran parte della responsabilità, in tal senso, sia di Allegri. Starà all’allenatore bianconero provare a riscattarsi, trasformando le varie critiche in complimenti.